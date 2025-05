Za nami pierwszy dzień III Podlaskich Dni Młodego Elektryka – energia, wiedza i inspiracje na Wydziale Elektrycznym PB

9 maja, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W piątek, 9 maja 2025 roku, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej rozpoczęła się III edycja Podlaskich Dni Młodego Elektryka pod hasłem „Młodzi Elektrycy: Energia Przyszłości”. To wydarzenie, organizowane pod honorowym patronatem rektor PB, prof. dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, po raz kolejny przyciągnęło uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz przedstawicieli branży elektrotechnicznej.

2025-05-09-Podlaskie-Dni-Mlodego-Elektryka-2025-w-PB-fot-Iryna-Mikhno-PB-25 Zdjęcie 1 z 9

Wydarzenie łączące pasję z praktyką

Podlaskie Dni Młodego Elektryka to znakomita okazja do promocji kierunków technicznych, a przede wszystkim do pokazania młodzieży, jak wygląda praca w dynamicznie rozwijającej się branży elektroenergetycznej, automatyki i robotyki. Już od rana aula Wydziału Elektrycznego wypełniła się młodymi pasjonatami nowoczesnych technologii.

Co działo się 9 maja?

Wydarzenie zainaugurowało uroczyste otwarcie z udziałem władz uczelni i organizatorów. Następnie uczestnicy wysłuchali inspirujących wykładów i prelekcji sponsorów, które przybliżyły im realia rynku pracy w sektorze technologicznym.

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny „Po co mi studia?”, podczas którego studenci, absolwenci oraz eksperci z branży dzielili się swoimi doświadczeniami i podkreślali, jak duży wpływ na ich ścieżkę zawodową miało wykształcenie zdobyte na Politechnice Białostockiej.

Rywalizacja i integracja

Nie zabrakło również konkursów: „Wiedza Elektryczna” oraz „Szybki Elektronik”, które wyłoniły najbardziej błyskotliwych młodych inżynierów. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody – vouchery do sklepu Empik.

Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość odwiedzenia stoisk kół naukowych z Wydziału Elektrycznego, takich jak Koło Automatyki i Robotyki, Koło Elektroniki Samochodowej oraz Koło Elektroników. To właśnie tam można było zobaczyć, jak teoria przekłada się na praktyczne projekty i innowacyjne rozwiązania.

Zwieńczeniem dnia był grill integracyjny, który sprzyjał nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń w nieformalnej atmosferze.

Co przed nami?

Jutro (10 maja) odbędzie się drugi dzień wydarzenia, który ma charakter zamknięty i poświęcony jest szkoleniu oraz zebraniu Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP.

Posłuchaj relacji: