Jacek Stolarski, prezes SaMASZ, opowiada o swojej drodze kariery! Posłuchaj rozmowy

W rozmowie z Pawłem Cybulskim Jacek Stolarski wspomina czasy studenckie jako ważny etap w życiu – czas nauki, przyjaźni i pierwszych decyzji zawodowych.

– Wybrałem Wydział Mechaniczny, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, bo był to logiczny krok po technikum – mówi.

Dziś jednak przyznaje, że z perspektywy lat być może zdecydowałby się na informatykę lub zarządzanie inżynierią produkcji.

W rozmowie nie zabrakło też odniesień do firmy SaMASZ, która od lat funkcjonuje jako rodzinne przedsiębiorstwo.

Dziś zarządza firmą, która eksportuje maszyny rolnicze do kilkudziesięciu krajów, rozwija się dynamicznie i nadal ściśle współpracuje z macierzystą uczelnią.

Choć studia dawno za nim, Jacek Stolarski nadal aktywnie uczestniczy w życiu uczelni – współpracuje z Wydziałem Mechanicznym, zasiada w radzie uczelni, angażuje się w doradztwo dotyczące kształcenia przyszłych inżynierów.

Na zakończenie audycji Jacek Stolarski dzieli się cenną wskazówką dla studentów i młodych ludzi wchodzących na rynek pracy:

– Trzeba być dobrym w tym, co się robi. Ale nie tylko na papierze. Trzeba się naprawdę angażować – w projekty, działania poza zajęciami. Tylko wtedy zyskuje się prawdziwą przewagę i pewność, że robi się to, co się lubi.