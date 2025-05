Z Politechniki Białostockiej do własnego biura projektowego – Karolina i Grzegorz Gosk w audycji „Drogi kariery”

Karolina pochodzi z innego regionu Polski, ale to właśnie Białystok wybrała na studia.

– Nie udało mi się dostać do Gdańska ani Warszawy, ale trafiłam na Politechnikę Białostocką i zakochałam się w tym mieście. Zostałam tu na dobre – wspomina.

Egzamin wstępny na architekturę okazał się przełomowy – nie tylko rozpoczął zawodową drogę, ale też zapoczątkował ich wspólne życie.

Oboje podkreślają, że Politechnika Białostocka dawała nie tylko wiedzę i ogrom możliwości, ale też fajne wspomnienia.

– Wydział Architektury był wówczas jeszcze przy ul. Krakowskiej, później jako studenci pomagaliśmy przenosić go na nową siedzibę przy ul. Oskara Sosnowskiego – mówi Grzegorz.

Karolina zaznacza, że uczelnia wspierała studentów w inicjatywach, co pozwoliło jej zainicjować lokalną sekcję Erasmus Student Network.

– Zaczęło się od jednego plakatu w akademiku. Szybko pojawili się chętni, którzy chcieli wspierać zagranicznych studentów. Dziś ESN PB to prężnie działająca organizacja.- wspomina architektka.

Już podczas studiów snuli plany o własnym biurze. Rzeczywistość zawodowa okazała się trudna

W rozmowie wspominali, też jak bardzo przez ten czas zmieniła się ich branża. Dzięki nowoczesnym narzędziom, jak wizualizacje 3D i animacje, inwestorzy mogą lepiej zrozumieć projekty.

– Już nie trzeba opierać się tylko na kreskach i planach, teraz można „wejść” do wnętrza, zobaczyć układ, światło, detale – dodaje Karolina.

Architekci mają na koncie liczne realizacje – od marketów po obiekty sakralne. Szczególnym projektem była przebudowa kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie, znanego kiedyś z charakterystycznej wieży.

Karolina i Grzegorz zachęcają młodych architektów do aktywności już podczas studiów.

– Nie ograniczajcie się do obowiązkowych praktyk. Szukajcie możliwości, podsyłajcie biurom konkursy, angażujcie się w projekty – to najlepszy sposób, by zrozumieć, jak działa branża – radzi Grzegorz.

– Warto też poznać swoje predyspozycje – my zrobiliśmy testy osobowości i okazało się, że idealnie się uzupełniamy. Architekt nie musi być tylko wizjonerem – czasem potrzebny jest ktoś, kto doprowadza projekt do końca – dodaje Karolina.