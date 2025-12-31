Z Podlasia na egipską pustynię. Architektka Politechniki Białostockiej zaprojektowała apartamentowiec w Marsa Alam

31 grudnia, 2025

Karolina Misiuk z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej prezentuje makietę apartamentowca „Nubia", zaprojektowanego na pustyni w rejonie Marsa Alam w Egipcie. Fot. Dariusz Piekut / Politechnika Białostocka

Na południowym wybrzeżu Egiptu, na pustynnym terenie w rejonie Marsa Alam, powstaje apartamentowiec zaprojektowany przez architektkę z Politechniki Białostockiej. Autorką inwestycji „Nubia” jest mgr inż. arch. Karolina Misiuk z Wydziału Architektury PB. To pierwszy projekt wielorodzinnego budynku mieszkaniowego w tej części kraju autorstwa kobiety.

„Nubia” to trzy kondygnacje, blisko 40 apartamentów oraz oddzielny budynek dwulokalowy. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji wynosi około 2700 metrów kwadratowych. Projekt powstał dla polsko-egipskiej pary inwestorów i realizowany jest w prywatnym miasteczku należącym do rodziny z Kuwejtu.

– „Nubia” to 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny z 38 apartamentami na sprzedaż oraz oddzielnym budynkiem dwulokalowym. Dużym wyzwaniem był kształt działki i zaprojektowanie bryły w taki sposób, by odpowiadała potrzebom inwestorów oraz lokalnym uwarunkowaniom, zupełnie innym niż te, z którymi spotykałam się w Polsce – mówi Karolina Misiuk, nauczycielka akademicka na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Współczesna architektura inspirowana Nubią

Nazwa inwestycji nawiązuje do historycznego regionu Nubii w północno-wschodniej Afryce, z którego pochodzi inwestor. To właśnie lokalna tradycja architektoniczna stała się punktem wyjścia do projektu, łączącego funkcjonalność z europejską jakością wykonania.

– Styl nubijski to proste bryły, masywne ściany, niewielkie otwory okienne i czytelny podział elewacji. Budynek czerpie z lokalnych wzorców, rytmu fasad i minimalistycznych detali, ale jednocześnie odpowiada współczesnym standardom użytkowym – wyjaśnia projektantka.

Projektowanie na pustyni

Inwestycja powstaje w Port Ghalib, około 200 kilometrów na południe od Hurghady, na terenie o powierzchni blisko trzech tysięcy metrów kwadratowych. Warunki klimatyczne były jednym z kluczowych wyzwań projektowych – wysoka temperatura, silne wiatry i deficyt wody wymagały niestandardowych rozwiązań.

– Budynek zaprojektowano w formie korytarzowca, co pozwala na naturalną wentylację i obniżenie temperatury wewnątrz. Woda odzyskiwana z klimatyzacji będzie magazynowana i wykorzystywana do nawadniania wspólnego ogrodu – podkreśla Karolina Misiuk.

Projekt uwzględnia także ochronę przed północnymi wiatrami, które w tej części Egiptu wieją przez znaczną część roku.

– Jedno ze skrzydeł budynku zaprojektowałam tak, by osłaniało wewnętrzny dziedziniec przed nawiewaniem piasku – dodaje architektka.

Wyzwania kulturowe i logistyczne

Trudności nie ograniczały się jedynie do warunków terenowych. Projektantka musiała mierzyć się także z ograniczeniami wykonawczymi, transportem materiałów z Kairu oraz różnicami kulturowymi.

– Dla części lokalnych inżynierów i urzędników sam fakt, że architektem jest kobieta, był trudny do zaakceptowania. Walczyłam o to, by moje nazwisko znalazło się na dokumentacji projektowej. Formalności i komunikacja znacznie wydłużały proces realizacji – przyznaje Karolina Misiuk.

Jak podkreśla, kluczową rolę odegrali inwestorzy, którzy na co dzień mieszkają w Port Ghalib i pomogli doprowadzić projekt do realizacji.

Polscy klienci i udział studentów PB

Projektowanie „Nubii” trwało rok. Budowa jest obecnie na etapie fundamentów i potrwa około dwóch lat. Ponad połowa apartamentów została już sprzedana – wyłącznie klientom z Polski.

– To dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Nauczyłam się cierpliwości i pracy w zupełnie innej kulturze projektowej. Tego nie dałoby się zdobyć, projektując wyłącznie w Polsce – podsumowuje architektka.

W realizację inwestycji włączyli się także studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Makietę apartamentowca wykonali Mateusz Suszko oraz Diana Syrovatska w ramach zajęć z projektowania mieszkaniowego.

– Makieta powstawała ponad trzy miesiące. Składa się głównie z elementów papierowych i kartonowych, także z materiałów z recyklingu. Dzięki niej można zobaczyć, jak inwestycja będzie wyglądała w rzeczywistości – mówi Mateusz Suszko, student architektury PB.

Projekt „Nubia” został wykonany na zlecenie firmy EID & CO i jest kolejnym przykładem międzynarodowych realizacji tworzonych przez kadrę i absolwentów Politechniki Białostockiej.

(na podst. pb.edu.pl)