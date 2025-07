Z Białegostoku na światowe maty. Wojciech Wyszyński walczy w Abu Dhabi

22 lipca, 2025

Wojciech Wyszyński z Białegostoku reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów MMA 2025 w Abu Dhabi. Fot. MMA Polska / materiały prasowe

16-letni Wojciech Wyszyński z Białegostoku reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów MMA, które odbywają się właśnie w Abu Dhabi. Młody zawodnik ma już na koncie brązowy medal mistrzostw Europy i dwa tytuły mistrza krajowego.

Turniej 2025 IMMAF Youth World Championships to największe wydarzenie w amatorskim MMA dla juniorów. Zawody odbywają się w Al Ain w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ich rangę podkreśla fakt, że w jednej tylko kategorii wagowej, w której występuje Wojciech Wyszyński, rywalizuje aż 42 zawodników z całego świata. Reprezentant Białegostoku znalazł się w kadrze Polski powołanej przez Stowarzyszenie MMA Polska, kierowane przez prezesa KSW, Martina Lewandowskiego.

Wojciech Wyszyński trenuje w klubie Grand Fight Club Białystok pod okiem Adama Łaguna. Choć ma dopiero 16 lat, już teraz może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami – brązowym medalem Mistrzostw Europy MMA w Belgradzie oraz zwycięstwami w dwóch turniejach MMA Polska: do lat 16 i do lat 18.

Zawody IMMAF rozgrywane są w czterech kategoriach wiekowych – A, B, C i D. Ich celem jest nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie, ale też promowanie młodych talentów i rozwój sportów walki na świecie. Start Wojciecha Wyszyńskiego w tej prestiżowej imprezie to kolejny dowód na to, że Białystok ma mocnych reprezentantów na arenie międzynarodowej. (red.)