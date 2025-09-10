Young PoloniaTech Academy – Warsztaty inżynierskie w Politechnice Białostockiej dla młodzieży polonijej. Posłuchaj rozmowy!

10 września, 2025

Paweł Malinowski – koordynator akcji fot. Paweł Cybulski Paweł Malinowski – koordynator akcji fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka organizuje pilotażowy projekt edukacyjny dla młodzieży polskiego pochodzenia z zagranicy. Young PoloniaTech Academy 2025 odbędzie się w dniach 12–26 października i ma zachęcić młodych ludzi do podjęcia studiów inżynierskich w Białymstoku.

Czym jest Young PoloniaTech Academy?

Young PoloniaTech Academy to dwutygodniowe warsztaty dla 40 uczestników w wieku 15–18 lat, głównie z Ukrainy i Litwy. Projekt ma na celu pokazanie możliwości, jakie daje Politechnika Białostocka, a także przybliżenie polskiej kultury, historii i tradycji.

Młodzież polonijna spędzi dwa intensywne tygodnie w Białymstoku, poznając praktyczny wymiar studiów technicznych oraz atuty Podlasia – regionu zielonego i otwartego na młodych ludzi.

Warsztaty na pięciu wydziałach Politechniki Białostockiej

Program obejmuje zajęcia prowadzone przez wykładowców na pięciu wydziałach:

Wydział Mechaniczny – automatyka i robotyka,

Wydział Informatyki – sztuczna inteligencja i nowe technologie,

Wydział Elektryczny – nowoczesne metody ekoenergetyki,

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – innowacje w biotechnologii,

Wydział Inżynierii Zarządzania – tworzenie i komercjalizacja produktów.

Dzięki temu uczestnicy zobaczą, jakie perspektywy zawodowe daje tytuł inżyniera i jak duże jest zapotrzebowanie na specjalistów technicznych na rynku pracy.

Integracja i spotkania z inspirującymi gośćmi

Projekt to nie tylko nauka. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych, turniejach sportowych i kulturalnych, a także spotkają się z inspirującymi postaciami:

Adamem Zdanowiczem – absolwentem PB i znanym twórcą customowych rowerów,

Karolem Stefanowiczem „Kolorkiem07” – popularyzatorem gwary podlaskiej.

Młodzież odwiedzi także Warszawę, Białowieżę i Muzeum Pamięci Sybiru, poznając historię i dziedzictwo przodków.

Gala Young Polonia Project Day

Zwieńczeniem programu będzie Gala Young Polonia Project Day, podczas której uczestnicy zaprezentują swoje projekty i zdobytą wiedzę. Atrakcją finału będzie koncert zespołu „Szklanki w garażu” z Akademickiego Liceum Politechniki Białostockiej.

🎙️ O Young PoloniaTech Academy w Radio Akadera opowiadał Paweł Malinowski koordynator akcji. Posłucha rozmowy tutaj: