Xylopolis w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

5 czerwca, 2023

fot. Paweł Krukowski/UMWP fot. Paweł Krukowski/UMWP

Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis powstanie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Ta właśnie lokalizacja okazała się najlepsza z trzech proponowanych. Pod uwagę brano jeszcze dwa inne miejsca – kampusy Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Przy ocenie terenu liczyły się jego wymogi powierzchniowe, dostęp do dróg dojazdowych czy uwarunkowania środowiskowe.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ma największą powierzchnię dla tej inwestycji. Sam budynek Xylopolis ma liczyć ok. 8 tys. metrów kwadratowych.

– To jest największa powierzchnia, również powierzchnia przewidywana dla rozwoju, w sumie to są prawie 4 hektary – mówi prof. Lech Dzienis, pełnomocnik zarządu i p.o. dyrektora Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dobrze skomunikowane: od zachodu sąsiaduje z Drogą Krajową nr 8, od północy z ulicą Nadawki, a od wschodu z linią kolejową Białystok-Kuźnica Białostocka. Teren nie jest zagospodarowany, zaś dodatkowym atutem lokalizacji jest sąsiedztwo wielu historycznych drewnianych budynków.

– Ominie nas w pewnym sensie pokazywanie historii budownictwa drewnianego, bo ta historia nas tutaj otacza dookoła. Ona stanowić będzie integralną część tego Centrum – dodawał prof. Dzienis.

Centrum będzie miejscem nowoczesnej edukacji na temat wszystkich aspektów drewna. Ma promować sztukę oraz gospodarkę opartą o ten naturalny surowiec. Jego koncepcja przewiduje trzy obszary działalności centrum: obszar wystawienniczy, edukacyjno-naukowy oraz obszar wsparcia biznesu.

– Przystępujemy do dwóch równie ważnych kwestii. Jedna to oczywiście pozyskanie środków, bo wiemy, że część środków już jest zabezpieczona w ramach funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Tam są środki, które są do tego projektu dedykowane, bo ten projekt jest projektem strategicznym. Druga kwestia to pozyskanie partnera współprowadzącego i środków, które mogłyby uzupełnić te środki z funduszy europejskich tak żeby ta instytucja spełniała swoją rolę i wyglądała imponująco na skalę nie tylko Polski, ale i też całego świata – mówił marszałek Artur Kosicki.

Decyzję o utworzeniu Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis podjęli w lutym tego roku wojewódzcy radni. Ale sam pomysł powstał dużo wcześniej, bo w 2019 roku, a przypieczętował go sukces wystawy Xylopolis, jaką województwo wraz z partnerami zaprezentowało w październiku 2021 r. podczas wystawy światowej Expo w Dubaju. Nowy obiekt ma być wzorowany właśnie na polskim pawilonie. (mt)