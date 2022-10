XVIII Gala MMA CUP Podlasie znowu zagości w Michałowie

Październik 5, 2022

Lech Gorczak, fot. Małgorzata Turecka Lech Gorczak, fot. Małgorzata Turecka

Michałowo będzie gospodarzem XVIII Gali MMA CUP Podlasie. Zobaczymy jedenaście walk – siedem w formule MMA, dwie w formule grapplingowej i po jednej w K1 i w boksie amatorskim.

W najważniejszym tego wieczoru starciu zmierzą się Jarosław Lech i Piotr Kalenik.

– Piotr Kalenik to mistrz Unii Sportów Walki – M, natomiast Jarosław Lech jest obecnie wicemistrzem świata w K1, jest również doświadczonym zawodnikiem w MMA. Liczymy tutaj na bardzo dobry i emocjonujący pojedynek. Zwycięzca poleci na walkę do USA w organizacji Ring of Combat – mówi Lech Gorczak, promotor MMA na Podlasiu, organizator gali. – To bardzo ważna, życiowa walka Piotra Kalenika.

XVIII Gala MMA CUP Podlasie odbędzie się 22 października w Michałowie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie mistrz KSW, legenda MMA w Polsce Krzysztof Kułak. Imprezę poprowadzi Edward Durda.

Wydarzenie wspiera medialnie Radio Akadera. (mt)

O tym, co będzie się działo na XVIII Gali MMA CUP Podlasie w Michałowie opowiada Lech Gorczak: