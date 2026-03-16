XVII Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego w Białymstoku – zobacz zdjęcia!

Aż 347 zawodniczek i zawodników z 22 klubów z Polski i Litwy rywalizowało w XVII Międzynarodowym Turnieju Judo im. Leszka Piekarskiego. Zawody odbyły się 14 marca 2026 roku w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. Gospodarze turnieju – Klub Judo Politechniki Białostockiej – okazali się najlepsi w klasyfikacji drużynowej. Wśród reprezentantów uczelni świetnie zaprezentowali się także studenci, którzy zdobyli cenne medale.

Międzynarodowy turniej judo im. Leszka Piekarskiego od lat przyciąga młodych zawodników z Polski i zagranicy. Tegoroczna, siedemnasta edycja zgromadziła 347 judoków reprezentujących 22 kluby sportowe z Polski oraz Litwy.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Zinaida Piekarska, małżonka patrona turnieju. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele środowiska sportowego i akademickiego, w tym władze Politechniki Białostockiej oraz znani trenerzy i medaliści judo.

Turniej rozegrano w kilku kategoriach wiekowych: U9, U11, U13, U15, U18, U21 oraz w kategorii studentów.

Dominacja Klubu Judo Politechniki Białostockiej

W klasyfikacji drużynowej medalowej zwyciężył gospodarz turnieju – Klub Judo Politechniki Białostockiej. Zawodnicy tego klubu zdobyli aż 20 złotych, 21 srebrnych oraz 36 brązowych medali.

Na drugim miejscu uplasował się KS Gwardia Białystok z dorobkiem 17 złotych, 15 srebrnych i 4 brązowych medali. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy Taisho Judo Klub Ełk, którzy zdobyli 11 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy medal.

Klasyfikacja drużynowa punktowa

W klasyfikacji punktowej najlepsze trzy miejsca zajęły:

Klub Judo Politechniki Białostockiej – 295,5 pkt KS Gwardia Białystok – 133 pkt UKS Narew Łapy – 106 pkt

Kolejne miejsca zajęły m.in. KJ Shamo Ełk, Taisho Judo Klub Ełk oraz UKS Yuukan Warszawa.

Medale studentów Politechniki Białostockiej

Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej reprezentowało dziewięcioro zawodników. Najlepiej zaprezentowali się studenci Wydziału Informatyki, którzy już wkrótce wystąpią w Akademickich Mistrzostwach Polski w Judo.

W kategorii wagowej do 73 kilogramów zwyciężył Łukasz Prokopiuk, zdobywając złoty medal turnieju. Drugie miejsce w tej samej kategorii wywalczył Dawid Pawełek.

W rywalizacji kobiet w kategorii do 73 kilogramów srebrny medal zdobyła Dominika Rutkowska – studentka Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Dobrze zaprezentował się również Bartłomiej Chmielewski, pracownik Wydziału Informatyki, który w kategorii do 73 kilogramów zajął siódme miejsce.

Turniej z tradycją i prestiżem

XVII Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego został zorganizowany przez Klub Judo Politechniki Białostockiej oraz sekcję judo Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rektor Politechniki Białostockiej, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.