XVII Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej zakończony – wkrótce poznamy zwycięzców!

31 marca, 2025

29 marca 2025 roku odbył się XVII Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej, w którym wzięło udział prawie 70 uczniów z różnych szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Augustowa, Gdyni, Łomży oraz Sokołowa Podlaskiego. Celem rywalizacji było sprawdzenie umiejętności matematycznych uczestników oraz zdobycie prestiżowego indeksu na studia na kierunkach realizowanych na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

2025-03-29-XVII-Konkurs-Matematyczny-Politechniki-Białostockiej-fot-Dariusz-Piekut

Konkurs matematyczny z tradycją

Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej, dawniej znany jako Podlaski Konkurs Matematyczny, to coroczne wydarzenie, które ma na celu promocję matematyki oraz zachęcanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy w tej dziedzinie. Uczestnicy rozwiązywali zadania, punktowane według skali olimpiady matematycznej, co gwarantowało wysoką jakość rywalizacji.

Do konkursu przystąpiły trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły, składające się z uczniów klas pierwszych (kategoria juniorzy) oraz klas drugich i trzecich liceów. Zespoły miały do rozwiązania szereg wyzwań matematycznych, które sprawdzały zarówno ich umiejętności logicznego myślenia, jak i zdolności analityczne.

Nagroda główna – indeks na studia

Laureaci w kategoriach „Klasy Drugie” oraz „Klasy Trzecie” konkursu uzyskali prawo do przyjęcia na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia realizowany na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. To unikalna przepustka na studia, którą mogą wykorzystać w roku, w którym przystąpią do matury.

W poprzedniej edycji konkursu, w 2024 roku, indeksy zdobyło 15 uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Wyniki konkursu

Po zakończeniu rywalizacji, wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej konkursu TUTAJ. Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć w nauce oraz na studiach!

