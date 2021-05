Maj 25, 2021

Bez udziału zawodników z zagranicy odbędzie się XV Gala MMA CUP Podlasie 2021. 5 czerwca w hali Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A zobaczymy pojedynki polsko-polskie.

– Gala odbędzie się trochę w innej formie. Ze względu na pandemię nie ryzykowaliśmy sprowadzania zawodników z zagranicy. Ciekawostką tej gali będzie to, że oprócz siedmiu walk w formule MMA zobaczymy również walki w boksie, grapplingu i w formule muay thai. Liczymy na to, że kibice którzy są jeszcze sceptyczni do MMA, przyjdą na te walki również stójkowe – mówi Lech Gorczak, promotor MMA na Podlasiu.

W walce wieczoru zmierzą się Piotr Kalenik i Patryk Rogóż.

– Piotrek Kalenik, zawodnik klubu Vale Tudo Białystok miał okazję już walczyć z Patrykiem Rogóżem równo rok temu. Wygrał wtedy tę walkę. Patryk Rogóż przyjeżdża tutaj na rewanż. Jego team zapowiada, że jadą po pas, bo będzie to walka o pas USW-M Poland. Obydwaj zawodnicy mają po kilkanaście walk zawodowych; to jest czołówka krajowa. Liczymy na duże emocje związane z tą walką – dodaje Gorczak.



Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Początek XV Gali MMA CUP Podlasie 2021 o 20.00. (mt/mc)