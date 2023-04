XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Politechnika Białostocka przygotowała ponad 150 różnorodnych wydarzeń

21 kwietnia, 2023

Tylko do 12 maja można zapisywać się na wydarzenia związane z XIX Podlaskim Festiwalem Nauki i Sztuki. W tym roku impreza odbywać się będzie od 14 do 19 maja pod hasłem „Nauka to więcej niż wiedza!”. Patronat medialny nad imprezą sprawuje Radio Akadera.

12 podlaskich uczelni, a także Białostocki Park Naukowo-Technologiczny przygotowały łącznie kilkaset wydarzeń. Program festiwalu dostępny jest tutaj.

Tegorocznym koordynatorem jest Politechnika Białostocka. Największa uczelnia techniczna w regionie przygotowała mnóstwo atrakcji, które przybliżą prowadzone w uczelni badania, udowodnią przydatność nauk technicznych w życiu codziennym, a także rozpalą ciekawość świata i pragnienie, by razem z Politechniką rozwijać naukę. W programie jest ponad 150 wydarzeń. To: wykłady, warsztaty, doświadczenia, prezentacje, wystawy, konkursy, a nawet zwiedzanie z przewodnikiem.

– Będziemy chcieli przybliżyć interdyscyplinarny zawód inżyniera, zaprezentujemy czym zajmują się nasi inżynierowie na poszczególnych wydziałach, z poszczególnych dyscyplin. Mam nadzieję, że wszystkie przygotowane przez nas atrakcje będą ciekawe. Każdy znajdzie coś dla siebie – przekonuje dr inż. Piotr Ofman, adiunkt w Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, główny koordynator Festiwalu. – I tak np. na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku będziemy chcieli przybliżyć pracę leśnika, architekta krajobrazu; będziemy mogli pooglądać ten najmniejszy świat, pod mikroskopem. Dodatkowo poprowadzone będą wydarzenia związane z obsługą sprzętu geodezyjnego, przybliżymy pracę inżyniera budownictwa, drogowca albo geodety. Z kolei na Wydziale Informatyki organizowane będą konkursy matematyczne, zajęcia dotyczące programowania czy tworzenia stron internetowych. Perełką Wydziału Mechanicznego będzie zwiedzanie parku maszynowego, który jest niesamowicie rozbudowany. Zapraszamy też wszystkich do Centrum Historii Politechniki Białostockiej, gdzie pokażemy jak wyglądał start naszej uczelni, zaprosimy także do Radia Akadera – dodaje.

Imprezy Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Politechnice Białostockiej odbędą się: na 6 wydziałach uczelni, a także w Bibliotece PB, Studium Języków Obcych, Archiwum Uczelnianym i Centrum Historii PB, Radiu Akadera. W ich przygotowanie zaangażowali się studenci i wykładowcy uczelni.

Wydział Architektury zaprasza uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej na ARCHIzabawy – warsztaty przybliżające pracę architekta. Po zapoznaniu się z takimi pojęciami jak: skala, rzut, przekrój, elewacja, mali architekci stworzą swój własny autorski projekt architektoniczny, W Hali Wydziału Architektury przygotowano wystawy rysunków oraz zaprojektowanych przez studentów modeli domów jednorodzinnych i czatowni – specjalnych obiektów do prowadzenia obserwacji przyrody w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku zorganizował gry i zabawy przyrodnicze. Jak dobrze rozpoznajemy leśne zwierzęta i rośliny? Co wiemy o ich życiu i ochronie? To wszystko podczas warsztatów dla najmłodszych odkrywców. Będą też zajęcia z uważnego patrzenia przez oko mikroskopu – w ten sposób poszukamy życia w kropli wody.

Natomiast starszych odbiorców zapraszamy na zajęcia z warsztatu budowniczych i projektantów dróg. Nauczymy się wykonywać pomiary geodezyjne, używać wahadła izochronicznego, dalmierza i niwelatora. Porozmawiamy też o technologiach energetyki cieplnej.

Na Wydziale Elektrycznym uczniowie szkół podstawowych dowiedzą się dlaczego nie wolno używać suszarki w trakcie kąpieli, czyli jak bezpiecznie użytkować urządzenia elektryczne. Licealistów i uczniów techników zapraszamy na eksperymenty laboratoryjne związane z przepływem prądów zwarciowych. Będzie też wykład i eksperymenty świetlne, spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytania: co to jest światło, czy rośliny widzą, jak miesza się światło. Porozmawiamy też o energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii.

Na Wydziale Informatyki 15 maja każdy będzie mógł spróbować swoich sił w programowaniu robotów sumo oraz zanurzyć się w rzeczywistości wirtualnej. Dowiemy się jak działa internet rzeczy i technologia WPF. Poznamy możliwości serwerów w chmurze. Młodzi informatycy i technicy docenią natomiast warsztaty z symulatorem Arduino i programowania gier w Scratch 3. Będą również ciekawostki matematyczne! Sprawdzimy co jest po drugiej stronie lustra, gdzie kończy się wstęga Möbiusa, co łączy mosty i grafy. Za pomocą geometrii stworzymy piękne elementy architektoniczne.

Jest takie miejsce w Politechnice Białostockiej, które jest mekką dla miłośników motoryzacji. To hala pojazdowa Wydziału Mechanicznego. Na co dzień dostępna jedynie dla studentów i wykładowców, podczas XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki otworzy się dla wszystkich zainteresowanych! Zapraszamy na pokazy bolidów wyścigowych skonstruowanych przez ekipę Cerber Motorsport. Zebrała się ich już całkiem liczna flota! Będą też badania pojazdów samochodowych na hamowni podwoziowej. Swoje wynalazki ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami pokażą studenci inżynierii biomedycznej ze Studenckiego Koła Naukowego ORTHOS. Nauczymy się też wyrabiać własne mydło i spojrzymy przez superczułe oko mikroskopu elektronowego. Sprawdzimy, jak zbudowane są instalacje inteligentnych domów.

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największa impreza w regionie, która w przystępny i ciekawy sposób zachęca do odkrywania nauk ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych.

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 14 maja zainauguruje Rodzinny Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim. Pokazy, prezentacje, stoiska z eksperymentami można będzie odwiedzać w godz. 10.00-16.00. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. (mt)