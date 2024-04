XII edycja International Staff Week w Politechnice Białostockiej

22 kwietnia, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Ponad 20 przedstawicieli zagranicznych uczelni spotyka się w tym tygodniu (22-26.04) w Politechnice Białostockiej podczas International Staff Week.

Przyjechało blisko 20 szkół wyższych m.in z Algierii, Boliwii, Hiszpanii, Indonezji, czy Nigerii, aby wymieniać się doświadczeniami, nawiązywać relacje i promować wyjazdy w ramach programu Erasmus+. To cykliczne wydarzenie w Politechnice Białostockiej.

– To jest dla nas duża korzyść, że dwa razy do roku przyjeżdżają do nasi partnerzy – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Białostockiej. – Jest to podtrzymywanie i budowanie nowych kontaktów. Czy jest to projekt dydaktyczny czy projekt naukowy, czy jest to jakiś projekt mobilnościowy, to jest to bardzo mierzalny i widoczny efekt, natomiast szereg jest tych takich zupełnie niemierzalnych typu: budowanie relacji, odważenie się na kolejne kroki we współpracy międzynarodowej, podnoszenie kompetencji językowych i takich zawodowych. Także takich korzyści dla samych uczestników jest naprawdę bardzo dużo, ale korzyści dla uczelni też jest ogrom.

We wtorek (23.04) od 10:15 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia odbędzie się „Cultural stands”, czyli prezentacja uczelni partnerskich na indywidualnych stoiskach.

– Na każdym stoisku przedstawiciele uczelni z danego kraju będą opowiadać o swojej ofercie, ale będzie można też spróbować smakołyków z danego kraju, porozmawiać o samym kraju, o uczelni, o tym jakie są możliwości studiowania lub wymiany w ramach Erasmusa – zapewnia Magdalena Kadłubowska z Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowej PB.

Podczas pobytu goście International Staff Week poznają Politechnikę Białostocką, ale również miasto i region. (hk)