XI Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

22 marca, 2024

Źródło: FB Politechnika Białostocka

W Białymstoku trwa druga część XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Osoby niepełnosprawne umysłowo z całej Polski przyjechały, aby rywalizować ze sobą w dwóch dyscyplinach: unihokeju i łyżwiarstwie szybkim. W sumie w igrzyskach bierze udział 12 oddziałów regionalnych z całej Polski.

– Ten sport, pozwala właśnie tym zawodnikom, na okazanie przede wszystkim emocji, na pełnienie różnych ról społecznych, na edukację, na aktywność zawodową. Takie imprezy przyczyniają się do lepszego zrozumienia i też do akceptacji tych osób. Dla nich to jest wielka radość, że mogą po wielu miesiącach treningów, po prostu pokazać swoje umiejętności w danej dyscyplinie – mówi nauczycielka wychowania fizycznego Anna Polubicka, zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego.

Rywalizacja w unihokeju odbywa się w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej, a w łyżwiarstwie szybkim na lodowisku Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zawody potrwają do niedzieli (24.03). (mg)