XI edycja kursu „Bezpieczna Białostoczanka”

10 lutego, 2023

30 mieszkanek Białegostoku weźmie udział w kolejnej edycji „Bezpiecznej Białostoczanki”. Bezpłatne zajęcia z samoobrony poprowadzą instruktorzy Straży Miejskiej.

Uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

– To przedsięwzięcie skierowane do pań, które ma nauczyć bezpiecznych zachowań, jak unikać zagrożeń i jak się nie stać ofiarą przemocy. To będą zajęcia sportowe z samoobrony. Instruktorzy pokażą jak skutecznie się bronić przed napastnikiem – mówi Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Każda edycja „Bezpiecznej Białostoczanki” cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem panie będą uczestniczyć w 7 treningach, które rozpoczną się 17 lutego.

Zapisać można się telefonicznie pod nr 85 869 67 53 w poniedziałek (13.02) między 10:00 a 14:00. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń. (hk)