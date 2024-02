Wznowienie musicalu „Jezus Christ Superstar”

29 lutego, 2024

Na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej od piątku (01.03) wraca spektakl „Jezus Christ Superstar”. Musical opowiada o ostatnich dniach z życia Jezusa Chrystusa z perspektywy zarówno jego zwolenników jak i przeciwników.

Premiera odbyła się 29 lutego 2020 roku.

– Skupiliśmy na tym musicalu 16,5 tysiąca widzów i obecnie w marcu będziemy grali aż 11 razy, także bardzo serdecznie zapraszamy, żeby się duchowo nastroić w Wielkim Poście – mówi Wioletta Bielecka, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Andrew Lloyd Webber wykorzystał charakterystyczne elementy rocka: gitary elektryczne i perkusję, przede wszystkim jednak niespożytą rockową energię.

– Myślę, że spektakl zaskakuje co roku i w każdym mieście, w którym się tylko pojawia ten tytuł – mówi Jakub Wocial, odtwórca roli Jezusa oraz reżyser spektaklu. – Jest to tak uniwersalny i ponadczasowy materiał od strony literackiej do muzyki wielkiego króla tego gatunku Andrew Lloyd Webbera, także myślę, że każdy kto zdecyduje się na przyjście do teatru, do opery, żeby przeżyć z nami ten duchowy rollercoaster z tą historią, będzie zaskoczony przede wszystkim potęgą tej muzyki i potęgą słów, które nie zmieniają swojej wartości i są potężne takie jakimi były.

Pierwszy z pokazów odbędzie się w piątek (01.03) o 19:00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej (mg)