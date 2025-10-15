Wzgórza Sokólskie – nowy Cud Polski 2025

15 października, 2025

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie. Widok z okolic wsi Białogorce w kierunku północnym, fot. Adrian Grycuk Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie. Widok z okolic wsi Białogorce w kierunku północnym, fot. Adrian Grycuk

Malownicze Wzgórza Sokólskie zwyciężyły w tegorocznej edycji plebiscytu „Cuda Polski 2025” magazynu National Geographic Traveler. Internauci uznali je za najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe miejsce województwa podlaskiego.

To właśnie tu – pomiędzy Lipskiem, Krynkami i Bohonikami – rozciąga się pas wzniesień uformowany przez lodowiec, pełen starych wiatraków, drewnianych zabudowań i niezwykłych panoram. Wzgórza Sokólskie, nazywane też Dąbrowsko–Sokólskimi, wznoszą się nawet na wysokość 240 metrów nad poziomem morza. Zajmują powierzchnię blisko 40 tysięcy hektarów i stanowią część chronionego obszaru krajobrazowego.

To teren idealny na rowerowe i piesze wędrówki – miejsce, w którym natura i historia spotykają się w harmonii. Z Wzgórz Sokólskich można podziwiać rozległe doliny, malownicze pola i wioski, w których wciąż obecny jest dawny klimat pogranicza polsko-białoruskiego.

W tegorocznej edycji plebiscytu „Cuda Polski” o tytuł w województwie podlaskim rywalizowały także Kładka Śliwno–Waniewo oraz Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach. W całym kraju głosowano na 48 lokalizacji, wybranych przez redakcję magazynu we współpracy z lokalnymi organizacjami turystycznymi i przewodnikami.

W tym roku oddano ponad 200 tysięcy głosów, a Wzgórza Sokólskie znalazły się w gronie 16 nowych Cudów Polski – obok m.in. Wzgórza Lecha w Gnieźnie, zamku w Krasiczynie czy cerkwi w Kwiatoniu.

Celem plebiscytu „National Geographic Traveler” jest promowanie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej znanych miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

(red.)