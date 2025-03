Wywiad z Klaudią Połuboczek – Miss Polonia województwa podlaskiego!

19 marca, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Czy konkursy piękności to tylko wygląd? Klaudia Połuboczek, świeżo upieczona Miss Polonia województwa podlaskiego, udowadnia, że tytuł to nie tylko uroda, ale także charakter, determinacja i ciężka praca. W rozmowie z Pawłem Cybulskim opowiada o kulisach konkursu, wsparciu bliskich i przyszłych planach.

Klaudia od zawsze marzyła o udziale w Miss Polonia. Oglądając konkursy w dzieciństwie, nie przypuszczała, że pewnego dnia sama stanie na scenie i sięgnie po koronę. Jak mówi, konkurs to nie tylko prezentacja w pięknych sukniach, ale także test charakteru i odwagi.

Droga do sukcesu – wyzwania i wyrzeczenia

Choć udział w konkursie był dla niej spełnieniem marzeń, wiązał się również z wieloma wyzwaniami. Dojazdy na castingi, napięty harmonogram i pogodzenie obowiązków szkolnych z przygotowaniami wymagały ogromnej determinacji. Jednak nagrodą była nie tylko korona, ale także przyjaźnie i nowe możliwości zawodowe.

Hejt i stereotypy – jak sobie z nimi radzi?

Konkursy piękności często spotykają się z krytyką i stereotypami. Niektórzy uważają uczestniczki za próżne, a ich sukces za przypadkowy. Klaudia jednak nie odczuła fali hejtu – wręcz przeciwnie, spotkała się z ogromnym wsparciem ze strony rodziny, znajomych i trenerów.

Co dalej? Modeling i walka o tytuł Miss Polski

Zwycięstwo w Miss Polonia otworzyło przed Klaudią drzwi do świata modelingu. Jak zapowiada, to dopiero początek jej przygody – chce dalej rozwijać się w branży i zawalczyć o kolejne tytuły. Mimo to, myśli również o przyszłości akademickiej i rozważa studia w Politechnice Białostockiej.

Przesłanie dla wszystkich kobiet

Klaudia zachęca młode dziewczyny do wiary w siebie i realizowania marzeń. Podkreśla, że konkurs Miss Polonia to nie tylko uroda, ale przede wszystkim charakter i odwaga. „Nie bójcie się spełniać marzeń – świat należy do odważnych!” – mówi.

🎧 Posłuchaj rozmowy i poznaj historię Klaudii Połuboczek: