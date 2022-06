Wystawy, koncerty, sztuka przez wielkie „S”. Przed nami Barokowe Ogrody Sztuki

Czerwiec 8, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Koncerty gwiazd muzyki klasycznej, wystawy malarstwa i rysunku, wykłady czy mapping na budynku Pałacu Branickich złożą się na program tegorocznej edycji Barokowych Ogrodów Sztuki. Wydarzenie odbędzie się między 17 a 19 czerwca.

– To święto baroku, święto sztuki, święto muzyki, możliwość spędzenia czasu właśnie w pięknych ogrodach, nomen omen, barokowych Pałacu Branickich, ale również w auli magna Pałacu Branickich. Będą różnego rodzaju wernisaże, koncerty, ale też będzie można wejść – a to chyba rzadka okazja – do tunelu pod Pałacem, w okolicach Pałacu Branickich, który jest bardzo rzadko otwierany, a odkryty też nie tak dawno, bo kilkanaście lat temu – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Festiwal to okazja do zaprezentowania zasobów artystycznych Białegostoku.

– Czerpiemy pełnymi garściami z tego wspaniałego ogrodu talentów, jaki posiadamy, artystów (…) To nie tylko profesjonaliści ze wspaniałą karierą, chcemy też zaprezentować początkujących artystów, którzy uczą się w Domu Kultury Śródmieście. Będą prezentowane ich prace podczas festiwalu, co dla nich jest ogromnym wyróżnieniem. Oprócz koncertów, wykładów przygotowaliśmy specjalną oprawę graficzną, mappingową na czas festiwalu – dodaje Wojciech Bokłago, dyrektor Domu Kultury Śródmieście, który jest organizatorem festiwalu.

Hasłem przewodnim tegorocznej, piątej już edycji Barokowych Ogrodów Sztuki, są „Kwiaty baroku”. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. (mt/uk)

Program V Festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki :

17 czerwca (piątek)

18:00 Bukiety Baroku wernisaż wystawy malarstwa

Wydarzenie towarzyszące – koncert Zespołu Muzyki i Tańca ­Dawnego „Capella Antiqua ­Bialostociensis” oraz Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum” Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, ul. Pałacowa 2

Autokar do Muzeum w Choroszczy zostanie podstawiony na ­parkingu przy Pałacu Branickich – wyjazd o godz. 17:00 (liczba miejsc: 50)

21:30 W muzycznym ogrodzie inscenizacja artystyczna: Ryszard Doliński, Adam Zieleniecki, Krzysztof Pilat, Justyna ­Wieruszewska-Biniek – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Consort 415, Zespół Muzyki i ­Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis” Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Salon w Ogrodzie Branickich

Pałac Branickich, ul. J. Kilińskiego 1

18 czerwca (sobota)

14:30 Artystyczne bukiety wystawa prac uczniów Pracowni Plastycznej Ogniska Plastyczno-Komputerowego Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Salon w Ogrodzie Branickich – Pawilon Włoski

Salon w Ogrodzie Branickich – Pawilon Włoski

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 13

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 13

Aula Magna Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1 (ograniczona liczba miejsc)

