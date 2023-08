Wystawa „Zobacz Więcej” pokaże blisko 40 osób dotkniętych chorobą lub wykluczeniem

22 sierpnia, 2023

Mat. org. Mat. org.

Po raz pierwszy w Białymstoku zorganizowano kampanię społecznej „Zobacz Więcej”, która zwraca uwagę na problemy osób walczących z chorobami przewlekłymi lub społecznym wykluczeniem. Jej wyniki, czyli wystawę fotografii Magdy Rdest-Nowak będzie można oglądać od 2 września w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Akcja jest organizowana na skalę ogólnopolską. W tegorocznej, drugiej edycji, zagościła w 12 miastach. Przed obiektywem stanęło w sumie 365 uczestników, w Białymstoku swoją historią podzieliło się blisko 40 osób.

– Jest to akcja, która opowiada o człowieku, czyli o jego sile, emocjach, a także o tolerancji – mówi Aniela Kieszkowska, koordynatorka białostockiej edycji projektu „Zobacz Więcej”. – Jej bohaterami są osoby dotknięte chorobą lub społecznym wykluczeniem. Są to takie choroby jak rak, depresja, choroba dwubiegunowa, stany lękowe, blizny na ciele i cała reszta chorób, którymi każdy z nas jest lub może być obciążony. Mimo wszystko te osoby są pełne sił, wigoru i chęci do mierzenia się z życiem.

Wszyscy uczestnicy na zdjęciach są w białych koszulach, które symbolizują ich choroby, których nie widać gołym okiem. Osoby, które wzięły udział w sesji fotograficznej, to ludzie, których codziennie mijamy na ulicach, nie wiedząc, z jakimi problemami się zmagają.

– Moja historia jest dosyć skomplikowana i wyjątkowa, ponieważ ja w dniu sesji wyszłam ze szpitala po mastektomii – mówi Katarzyna Cichocka, uczestniczka projektu. – Byłam w stanie ogólnie rzecz biorąc słabym zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Bardzo zależało mi na tym, żeby przezwyciężyć te moje słabości, żeby pokazać innym, że warto walczyć, wierzyć, brać udział i być częścią społeczności.

Wernisaż białostockiej edycji projektu oraz kampanii społecznej „Zobacz Więcej” odbędzie się 2 września o 17:00 w holu Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16. W wydarzeniu wezmą udział m.in. uczestnicy projektu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i przybliżą idee, przyświecające projektowi. Wystawę będzie można oglądać do 7 września.

Białostockiej edycji projektu patronuje Prezydent Miasta Białegostoku oraz Rektor Politechniki Białostockiej prof. Marta Kosior-Kazberuk. (hk)