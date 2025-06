Wystawa „Zlecenie na sztukę” w Galerii Marchand

13 czerwca, 2025

Galeria Marchand Zlecenie na sztukę, fot. Jerzy Doroszkiewiczv Galeria Marchand Zlecenie na sztukę, fot. Jerzy Doroszkiewiczv

11 lekarzy różnych specjalności z Podlaskiego i z Warszawy pokazuje swoje prace w zbiorowej wystawie „Zlecenie na sztukę” w Galerii Marchand. To kolejna wystawa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Kuratorami wystawy są prof. Jerzy Konstantynowicz i gerontolog Paweł Pecuszok.

– „Zlecenie na sztukę” to tytuł, który zrodził się w mojej głowie chyba podświadomie w skutek tego, co na co dzień czynimy w pracy naszej lekarskiej. Tym razem mamy inne zlecenie – „Zlecenie na sztukę”, tak jak to za dawnych czasów, sztuka na zamówienie, na zlecenie, co jest pewnego rodzaju parafraza. Nikt tego zlecenia tutaj nam nie dał, bo to brzmiałoby jak jakiś imperatyw albo rozkaz, natomiast wpadliśmy na pomysł wytworzenia w różnych technikach, różnych dzieł – mówi prof. Jerzy Konstantynowicz.

Uczestniczący w wystawie „Zlecenie na sztukę” to lekarze z Białegostoku i Warszawy, prezentujący bardzo różne techniki, style, wrażliwości i tematy: Kamil Krysiuk, Ewa Rudnicka, Tobiasz Kenio, Katarzyna Krauze-Romejko, Patrycja Kłosińska, Piotr Kosiorek, Patrycja Komorowska, Urszula Rydzewska, Jerzy Konstantynowicz, Tomasz Zagraba, Zbigniew Zawinowski.

Wystawę „Zlecenie na sztukę” w Galerii Marchand można oglądać do końca czerwca. (jd)

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: