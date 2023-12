Wystawa zbiorowa zainspirowana Białowieżą w Galerii Marchand

11 grudnia, 2023

Wystawa poplenerowa w Galerii Marchand, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Plener malarski Białowieża 2023” to tytuł najnowszej wystawy zbiorowej jaką można oglądać w Galerii Marchand przy ulicy Kilińskiego. Malarze skupieni wokół galerii w ten sposób nawiązują do kilkudziesięcioletniej tradycji białowieskich plenerów.

– To są białowieskiej klimaty. Jest żubr w moim wykonaniu, z mojego pomysłu, a na drugim obrazie, to też jest bardzo dużo nawiązanie do takiej naszej podlaskiej tradycji, to jest taka maszyna mobilna destruująca – mówi Grzegorz Radziewicz, artysta malarz i nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. – Każdy malarz wyciąga z pleneru to co jest dla niego najbardziej potrzebne i szuka punktów łączących go z jego codzienną pracą. Jeden maluje pejzaże, ktoś inny może malować abstrakcje, albo postaci.

Na wystawie nowe prace pokazują: Iwona Ostrowska, Alicja Szkil, Bernarda Nikitorowicz, Magdalena Malena Jankowska, Barbara Gębczak, Marta Forc, Krzysztof Koniczek, Grzegorz Radziewicz, Marek Sapiołko, Piotr Brzozowski i Karena Broyan. Wystawa będzie czynna do 12 stycznia. (jd)

Na wernisażu był Zjerzony kulturą Jerzy Doroszkiewicz: