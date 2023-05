Wystawa zabytkowych pojazdów na parkingu przed WUOZ

4 maja, 2023

źródło: WUOZ Białystok

Miłośnicy zabytkowych pojazdów mogą je oglądać na specjalnej wystawie przed Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku. W piątek (5 maja), w przeddzień Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będzie można podziwiać najwspanialsze egzemplarze zabytków techniki.

Wystawę organizuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „Moto Retro” oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

– Na wspólnej prezentacji pojazdów będą także lokalni kolekcjonerzy zabytkowych aut – mówi Mirosław Socha, prezes Stowarzyszenia „Moto Retro”. – W tym roku pokażemy pojazdy polskie: fiaty 126 p, 125 p, polonezy, syreny, a także motocykle. To pojazdy kolekcjonerskie, które poruszają się po naszych drogach, a jazda takim pojazdem to sama przyjemność. Po to je zbieramy, by móc nimi i jeździć, i prezentować na wystawach, a białostoczanie lubią oglądać motoryzacyjne perełki – dodaje prezes Socha.

Wystawa czynna od godz. 13:00 na parkingu przed siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. przy ul. Dojlidy Fabryczne 23.

Natomiast kolekcję wszystkich pojazdów będzie można zobaczyć podczas Nocy Muzeów 2023 (13 maja) w Muzeum Starej Motoryzacji i Techniki Moto Retro, przy ul. Węglowej 8. (at)