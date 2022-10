Wystawa „W rzeczy samej” w Muzeum Historycznym w Białymstoku

Październik 21, 2022

Piotr Niziołek, fot. Jerzy Doroszkiewicz Piotr Niziołek, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Kilkaset artefaktów z archiwów Muzeum Historycznego, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku można oglądać w zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 37.

Wśród nich są np. srebrne monety, zabytkowy pergamin podpisany przez Jana Klemensa i Izabelę Branickich, ale też szkolne tarcze, plakaty z czasów PRL-u, a nawet seria butelek po piwie z lokalnego browaru.

– Do stworzenia tej wystawy zainspirowały nas same zbiory. Mamy już tak dużo eksponatów – liczone są one w setkach tysięcy, że serce troszkę pęka, że nie możemy ich pokazywać, że bardzo często jest tak, że zabytek czeka na jakąś wystawę, okazję kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Niektóre nie były pokazywane jeszcze nigdy, a są to rzeczy bardzo ciekawe – mówi Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku.

Wystawę w Muzeum Historycznym przy ulicy Warszawskiej 37 będzie można oglądać do końca maja 2023 roku. (jd)

O wystawie „W rzeczy samej” mówi Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku: