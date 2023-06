Wystawa uczniowskich prac artystycznych i koncert. „Artweek” w Cofixie

18 czerwca, 2023

Jakub Zajczyk i Martyna Szumowska, fot. Małgorzata Turecka Jakub Zajczyk i Martyna Szumowska, fot. Małgorzata Turecka

Białostoccy licealiści zrzeszeni w stowarzyszeniu „Białostockie szkoły średnie” pokażą się od artystycznej strony. Uczniowie szykują w najbliższy poniedziałek (19.06) o 18:00 w Cofixie event pod hasłem „Artweek”.

– To wystawa różnorodnych prac. Mamy obrazy, rysunki, fotografie, a nawet rzeźby – mówi Martyna Szumowska, przewodnicząca samorządu uczniowskiego II LO w Białymstoku, prezes „Białostockich szkół średnich”. – Tematem Artweeku jest percepcja, czyli to w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, świat. Myślę, że to jest bardzo interesujące.

Wernisażowi prac będzie towarzyszyła część muzyczna.

– Większość występów to będą soliści lub duety uczniowskie z najróżniejszych szkół. Jest też jeden zespół, to właśnie nasz zespół z ALOPB – mówi Jakub Zajczyk, przewodniczący samorządu uczniowskiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, wiceprezes „Białostockich szkół średnich”.

Białostockie szkoły średnie to nieformalne stowarzyszenie zrzeszające na chwilę obecną dziesięć białostockich szkół średnich.

– Inicjatywa powstała dlatego, bo samorządy uczniowskie nie miały wspólnego pola do działania. Sam fakt wzajemnej inspiracji podzielenia się pomysłami czy rozmowa choćby o tym jak wygląda współpraca z dyrektorami, bardzo dużo nam dało i otworzyło wiele ścieżek dla nas wszystkich – tłumaczy Martyna Szumowska. – We wrześniu planujemy zorganizować kongres dla samorządów uczniowskich, gdzie będziemy mogli się wymienić doświadczeniami. Chcielibyśmy też podsumować ten rok prowadzenia samorządów, wyciągnąć jakieś wnioski i być może stworzyć też coś, co mogłoby pomóc w działaniu kolejnym samorządom – dodaje.

(mt)

Z licealistami rozmawiała Małgorzata Turecka: