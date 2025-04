Wystawa „Three worlds” już otwarta na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

26 kwietnia, 2025

Miłośnicy designu i nowoczesnego rzemiosła mogą już zwiedzać wyjątkową wystawę „Three worlds – twórcze połączenie rzemiosła i nowoczesnej produkcji”, która prezentowana jest na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Ekspozycja pokazuje prototypy mebli powstałe z połączenia tradycyjnych metod rękodzielniczych i nowoczesnych technik produkcji masowej.

Oficjalny wernisaż wystawy odbył się w piątek, 25 kwietnia 2025 roku o godzinie 18:00. Swoje oryginalne prace zaprezentowali studenci z Koła Naukowego FORMA, działającego na Wydziale Architektury PB. Posłuchaj relacji:

Efekt międzynarodowej współpracy

Wystawa „Three worlds” jest rezultatem międzynarodowego projektu BIP „Three worlds – a creative combination of craftsmanship and modern production”, realizowanego wspólnie z uczelniami partnerskimi: Vilnius Kolegija (Litwa) oraz Rezekne Academy of Technologies (Łotwa). Studenci Politechniki Białostockiej wraz z rówieśnikami z Litwy i Łotwy przez kilka miesięcy pracowali nad stworzeniem mebli, które łączą w sobie tradycyjne rzemiosło i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Opiekunami naukowymi i koordynatorami projektu byli: mgr Aleksandra Jakuć oraz dr inż. arch. Radosław Górski z Wydziału Architektury PB.

Unikalne projekty z wikliny i płyty meblowej

Prototypy prezentowane na wystawie wykonane zostały z materiałów, takich jak płyta meblowa oraz wiklina. Dzięki takiemu połączeniu, powstały unikalne obiekty, które nie tylko prezentują wysoką jakość wykonania, ale także niosą głębszy przekaz — stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, takie jak oddzielenie człowieka od natury i dziedzictwa kulturowego.

Wystawa czynna do 12 maja

Wystawę „Three worlds” można oglądać na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej aż do 12 maja 2025 roku. Ekspozycja wpisuje się w obchody Dnia Politechniki Białostockiej w ramach XXI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

