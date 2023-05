Wystawa supraskich katakumb

22 maja, 2023

fot. Jerzy Doroszkiewicz_PB

W niedzielę (21.05) w korpusie południowym Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu otwarto wystawę: „Katakumby Monasteru Supraskiego – pomnik historii – przeszłość i przyszłość”.

Historia supraskich katakumb sięga pierwszej połowy XVI wieku. Wzniesiono je wraz z cerkwią Zmartwychwstania Chrystusa, jako miejsce ostatniego spoczynku supraskich mnichów oraz dobrodziejów klasztoru. W ok. 130 niszach grzebalnych obok mnichów spoczęli przedstawiciele elity Rzeczypospolitej pochodzący z rodów magnackich: Chodkiewiczów, Olelkowiczów, Słuckich, Wiśniowieckich.

Wystawa po raz pierwszy przedstawia dotychczasowe wyniki badań archeologicznych i architektonicznych katakumb i planowane działania badawcze i projektowe, służące ratowaniu tego wyjątkowego zabytku. W akcję #ratujemykatakumby czynnie włączyła się Politechnika Białostocka. Stan techniczny zabytku badał dr hab. Inż. Janusz Krentowski, prof. PB z Katedry Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Historię nekropolii i jej przyszłość w formie wystawy przygotował prof. Jerzy Uścinowicz, kierownik Pracowni Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– Katakumby to obiekt wyjątkowy, jedyny taki w Polsce, jedyny w Europie i zaryzykuję tezę, że jedyny na świecie – prof. Jerzy Uścinowicz. – To, że jest to, że mimo, że w formie silnie zrujnowanej jest nadal w klasztorze, to jest wielka nadzieja, że on z nami pozostanie i nadal będzie stanowił przede wszystkim obiekt kultu.To, co zostało przedstawione na wystawie, to są słowa i obrazy, to są informacje i to są również ikony duchowości prawosławia, nie tylko tutaj istniejące, ale również istniejące na całym świecie. Obrazy, które odwołują się już bezpośrednio do przestrzeni, katakumb, samej materii, katakumb, pokazują jej stan dzisiejszy i pokazują również perspektywę rozwojową i naszą perspektywę. Podjęte przez cztery uczelnie działania badawcze, naukowe i projektowe są perspektywą optymistyczną. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach człowiek wiele potrafi, jeżeli może zaufać swojemu rozumowi i również działaniom Bożym. Działanie Ducha Świętego mamy nadzieję. Cały zespół jest o tym przekonany, że ten zabytek, wyjątkowy zabytek, da się uratować i nadal będzie stanowił obiekt kultu.

Wraz z Politechniką Białostocką w akcję #ratujemykatakumby włączyły się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku i Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

3 lutego bieżącego roku Zespół klasztorny Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu został wpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na listę Pomników Historii. Monaster Zwiastowania w Supraślu jest jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych obiektów w Podlaskiem. Ten prawosławny, męski klasztor początkami sięga przełomu XV i XVI wieku. W jego skład wchodzą: Pałac Archimandrytów, postawiony w latach 1635-55, wymieniona cerkiew Jana Teologa z 1888 r., brama-dzwonnica zbudowana w 1752 r. i barokowe zabudowania klasztorne z XVII i XVIII wieku. (jd)

Na wernisażu wystawy z mikrofonem był Jerzy Doroszkiewicz: