Wystawa „Sploty” w Galerii Marchand.

5 kwietnia, 2024

Tomasz Tyszkiewicz,- Sploty, fot. Jerzy Doroszkiewicz Tomasz Tyszkiewicz,- Sploty, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W Galerii Sztuki Marchand można oglądać nową wystawę Tomasz Tyszkiewicza pt „Sploty”.

Urodzony w 1975 roku twórca maluje od czasów nastoletnich. Jego twórczość sytuuje się na pograniczu ekspresjonizmu, abstrakcji i surrealizmu, z zamiłowaniem do wyrazistych kolorów. Prace olejne, przeważnie o rozbudowanych tytułach, pełne są odniesień do historii sztuki i literatury.

– Tomasz Tyszkiewicz jest zasłużony dla Galerii Marchand, doceniamy też jego wysiłki, bo my jesteśmy otwarci na wszystkich, my nie skupiamy tylko profesjonalistów, ale tych, którzy mają coś do przekazania i przekazują to w taki sposób, że porusza to odbiorce – mówi Janusz Żabiuk z Galerii Marchand. – Uważamy, że Tomasz Tyszkiewicz takim artystą jest. Zachwyca, prowokuje, czasami pokazuje pewną tajemnicę, z którą sobie musimy sami poradzić jako odbiorcy.

Wystawę „Sploty” można oglądać w Galerii Marchand przy ulicy Jana Kilińskiego 12. (jd)

Z Tomaszem Tyszkiewiczem oraz z Januszem Żabiukiem i artystą malarzem Krzysztofem Koniczkiem rozmawiał Zjerzony Kulturą Jerzy Doroszkiewicz: