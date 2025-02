Wystawa „Rzeźba jest wydarzeniem intelektualnym” w Galerii Arsenał

1 lutego, 2025

Galeria Arsenał. Wanda Czełkowska, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Arsenał. Wanda Czełkowska, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Twórczość Wandy Czełkowskiej to próba przemodelowania tradycyjnych własności medium rzeźbiarskiego aż do tak radykalnego stanu jak znikanie samego obiektu. Nieprzypadkowo wystawa w Galerii Arsenał nosi tytuł: „Rzeźba jest wydarzeniem intelektualnym”.

Wanda Czełkowska w 1945 opuściła zajęte przez Sowietów Wilno i zamieszkała z rodzicami w Białymstoku. Po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęła karierę rzeźbiarską. Na początku lat 70. XX wieku jej prace stały się rozpoznawalne w świecie, a sama rzeźbiarka coraz częściej szukała w swoich pracach metafory. Pokazywane w otoczeniu szkiców i instalacji wielkie zdeformowane głowy mogą być reprezentacją wszechobecnej przemocy. Intrygują i hipnotyzują.

– To co mnie zafascynowało w tych rzeźbach, to pewna ich taka intensywność, skupienie i to, że poza swoją materialnością w jakiś sposób one poza nią wykraczają. To znaczy ten gest, ten akt, akt przemocy, wybijania dziur, pracy, natarcia na materię rzeźby emanuje dla mnie z tych rzeźb. Dla mnie obcowanie z tymi rzeźbami jest w takiej gęstej atmosferze, w której, tak jak tytuł wystawy wskazuje, rzeźba jest wydarzeniem intelektualnym. Coś się wydarza. Uważam, że Wanda bardzo, bardzo nowocześnie myślała o dziełach sztuki, też o tym w jaką interakcje one wchodzą z widzem, z nią, z innymi i to wszystko, te efemeryczne takie kwestie niematerialne, dla mnie się wchłaniają w materialność tych rzeczy, dlatego one są tak intensywne i dlatego też budzą takie silne uczucia – mówi Michał Łukaszuk, kurator.

Wystawę prac Wandy Czełkowskiej „Rzeźba jest wydarzeniem intelektualnym” można oglądać w Galerii Arsenał do 30 marca 2025 roku. (jd)

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: