Wystawa rzeźb inspirowana puszczą przed Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

16 października, 2023

Wystawa Rzeźb Inspirowane Puszczą, fot. Dariusz Piekut Wystawa Rzeźb Inspirowane Puszczą, fot. Dariusz Piekut

„Inspirowane Puszczą” to tytuł wystawy, którą do końca roku można oglądać przed budynkiem Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Na wystawę składa się 25 drewnianych rzeźb, z których niektóre sięgają do 2,5 metra wysokości.

Rzeźby powstały w trakcie cyklicznych wydarzeń „Pleneru Rzeźby w Drewnie” w Hajnówce odbywających się w latach 2019-2023.

– To były takie działania, które jednym się kojarzą z puszczą, a innym kojarzą się z innymi rzeczami – mówi Stanisław Ostaszewski, jeden z artystów-rzeźbiarzy i jednocześnie organizator hajnowskich plenerów. – Chociażby prace Wojtka Modzelewskiego, który łączy szkło i drewno. Wikotr Kabac, który wykorzystuje takie części drewna, które nie wymagają wielkiej obróbki, ale dają efekt końcowy wiele mówiący. Wojtek Pawliczuk, który sięga do zmierzchłych czasów w swoich pylonach, które są niejednoznaczne, ale dające wiele do myślenia. A moje rzeźby, to ślady w nas, które pozostawiamy po sobie.

Ponadto na wystawie są również rzeźby Jerzego Iwacika, Daniela Lipian-Kaniuku i Anny Świtalskiej-Świć.

Wystawie patronuje dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

– Ta wystawa ma korzenie bardzo lokalne. To wystawa poplenerowa, ale poziom tej sztuki jest światowy. To zaszczyt dla Politechniki Białostockiej, że gościmy taką piękną wystawę – cieszy się prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Współorganizatorem wystawy jest Centrum Historii Politechniki Białostockiej. Do tej pory wystawy były związane z uczelnią, teraz ma to się zmienić.

– Rozpoczynamy od wystaw plastycznych związanych z naszym regionem – mówi Maciej Kłopotowski, kierownik Centrum Historii Politechniki Białostockiej. – Chcemy pokazać naszą specyfikę, mozaikę naszego regionu.

Wystawa „Inspirowane Puszczą” można oglądać do końca roku przed Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej. Wstęp jest wolny. (hk)