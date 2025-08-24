Home Wiadomości Wystawa „Przeszłość oczami teraźniejszości. Białystok ‘39” ponownie w centrum miasta

Wystawa „Przeszłość oczami teraźniejszości. Białystok ‘39” ponownie w centrum miasta

„Przeszłość oczami teraźniejszości. Białystok ‘39”, źródło: UM Białystok
„Przeszłość oczami teraźniejszości. Białystok ‘39” – to wystawa w przestrzeni miejskiej Białegostoku przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru. Składa się z dziewięciu elementów w różnych miejscach centrum miasta, które można odnaleźć w ramach jednego spaceru. 

 

Wystawa łączy teraźniejszość z początkiem II Wojny Światowej. Historyczne fotografie Białegostoku są ustawione m.in. na placu przed Teatrem Dramatycznym, na dziedzińcu Pałacu Branickich, czy na Rynku Kościuszki w taki sposób, że widać przez archiwalne zdjęcia współczesny Białystok.

Dzięki ekspozycji można poznać wojenną historię Białegostoku i jego zabudowę, zobaczyć, jak wyglądał Białystok ponad 80 lat temu pod rządami obu okupantów oraz poznać losy miasta i poszczególnych budynków, w których rozgrywały się wydarzenia istotne nie tylko dla mieszkańców miasta i regionu. 

Wystawa będzie czynna do 28 września. (red.)

 

