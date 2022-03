Wystawa prac studentów Politechniki Białostockiej w Galerii Marchand

Marzec 30, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zaprezentują swoje prace szerszej publiczności. W czwartek (31.03) w Galerii Marchand odbędzie się wernisaż wystawy pod tytułem „Pomiędzy”.

W trakcie wydarzenia będzie można zobaczyć grafiki artystyczne wykonane w technikach linorytu i suchorytu.

– Jest to wystawa oczywiście studentów Wydziału Architektury PB, natomiast jest to kierunek grafika, który jest jednym z trzech prowadzonych na Wydziale Architektury. Są to prace graficzne, z grafiki artystycznej, które powstały poza zajęciami, w ramach działalności Koła Naukowego „Warsztat”. Ekspozycja nie ma wspólnego tematu, ponieważ w procesie dydaktycznym nie ustalamy tematów, które studenci mają zrealizować. Po prostu zaczynają tworzyć i na bazie tego co robią wypracowują własne pomysły i język, także każdy student jest traktowany indywidualnie. Dlatego te prezentowane prace są różne w wyrazie, w różnych estetykach i zróżnicowane tematycznie – mówił dr hab. inż. Tomasz Kukawski, prof.PB.

Wystawę tworzą grafiki kilkunastu autorów, w tym Roksany Mroczko i Ewy Kozłowskiej.

– Wystawiłam swoje dwie grafiki, „Więź” i „Papieros”, są to linoryty, portrety i tło dopełniam ornamentem, wzorem. Prywatnie nie mieliśmy wcześniej wystaw, więc wszyscy bardzo się cieszą, jest to też nietypowe miejsce, bo to chyba jedyna niezależna galeria w Białymstoku – mówiła Roksana Mroczko.

– Zrobiłam linoryt, przedstawia moją koleżankę, która pozowała zarówno do osoby, która trzyma postać na rękach, jak i do tej trzymanej. Było z tym dużo pracy, grafika powstawała cztery miesiące, ale to była fajna zabawa. Wystawa jest miłym doświadczeniem, jest to też sposób na konfrontację ze swoją pracą. Obserwujesz jak ludzie reagują na twoją pracę, jakie emocje w nich wzbudza, a nad czym jeszcze trzeba popracować, ile osób w ogóle przyjdzie – dodawała Ewa Kozłowska.

Wernisaż rozpocznie się o 18.00 w Galerii Marchand przy ul. Kilińskiego. (ea)