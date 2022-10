Wystawa „Podniebnych obrazów” polskiego krajobrazu otworzyła Festiwal Ciekawi Świata

Październik 20, 2022

Spotkanie „Podróż do Podniebnych Obrazów”, fot. Jędrzej Pogorzelski Spotkanie „Podróż do Podniebnych Obrazów”, fot. Jędrzej Pogorzelski

Wystawą „Podniebne Obrazy Marcina Giby” i spotkaniem z autorem rozpoczął się Festiwal Kultur i Podróży Ciekawi Świata. „Podniebne Obrazy” to cykl długoterminowy, na który składa się kilka fotograficznych projektów.

Autor portretuje polski krajobraz, dostrzega w przypadkowych szczegółach konkretne kształty, w śnieżnej zimie wydobywa subtelne struktury z białego tła, zaś w najnowszym projekcie poświęconym śląskiej hałdzie fotografuje specyficzne ukształtowanie powierzchni ziemi.

Jak nazwa wystawy wskazuje są to”podniebne” zdjęcia, więc powstające z wyższej perspektywy.

– Choć są to fotografie, nawet dokumentalne, to jednak w warstwie wizualnej przypinają bardziej malarstwo. Czasem Marcin Giba, czyli autor zdjęć, jest podejrzewany o to, że jest to grafika. W rzeczywistości jest to świetnie zaobserwowany pejzaż, z którego zostały wykadrowane takie obiekty, wzory i struktury, które wypełniają Marcina przekonanie, że chociaż nie maluje, to może być artystą – mówi Nina Giba, kuratorka wystawy.

Wystawę „Podniebne Obrazy Marcina Giby” w foyer Kina Forum przy Legionowa 5 można oglądać do 21 listopada.



W ramach Festiwalu Ciekawi Świata do niedzieli czeka nas jeszcze kilkanaście spotkań z najciekawszymi globtroterami, blogerami i podróżnikami. Najbliższe w czwartek (20.10) o 18:00 w Kinie Forum z Miłką Raulin pt.: „Siła Marzeń – Korona Ziemi”. To opowieść o pasji do gór, podejmowaniu wyzwań i przekraczaniu granic ludzkich możliwości. (hk)

Z mikrofonem na otwarciu Festiwalu Ciekawi Świata był Jędrzej Pogorzelski: