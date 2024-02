Wystawa Pawła Kody „Ocalić od zapomnienia”

19 lutego, 2024

Paweł Koda Ocalić od zapomnienia, fot. Jerzy Doroszkiewicz Paweł Koda Ocalić od zapomnienia, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W galerii Podlaskiego Instytutu Kultury można już oglądać wystawę Pawła Kody pt.: „Ocalić od zapomnienia”. Artysta studiował na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Od ponad trzech dekad zajmuje się rysunkiem architektonicznym.

– Rysunek architektoniczny wymaga dużego skupienia i zaangażowania, bo tam jest kształtowanie formy, kształtowanie perspektywy. To wszystko trzeba oddać w rysunku bardzo dobrze, bo to jest architektura. to nie jest abstrakcja. Myślą, że rysunek odzwierciedla więcej szczegółów, niż fotografia. Tam wydobywa się gzymsiki, wydobywa się cegiełki. Kiedy jest bardzo cienka kreska to wszystko widać i myślę że, rysunek jest moim zdaniem lepszy niż fotografia – mówi Paweł Koda.

Wystawę jego rysunków architektonicznych zabytków województwa podlaskiego zatytułowaną „Ocalić od zapomnienia” można oglądać w galerii Podlaskiego Instytutu Kultury do 12 marca. (jd)

Z rysownikiem rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: