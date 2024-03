Wystawa „Patrzcie na tę chwilę – jak drga” w Starej Elektrowni

4 marca, 2024

Wystawa Galerii Arsenał w Starej Elektrowni, fot. Jerzy Doroszkiewicz Wystawa Galerii Arsenał w Starej Elektrowni, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa zbiorowa pt.: „Patrzcie na tę chwilę – jak drga” twórców wizualnych z Polski, Ukrainy, Estonii i Czech jest prezentowana w Starej Elektrowni Galerii Arsenał.

Ekspozycja łączy sowieckie petroruble z dzisiejszą wojną w Ukrainie. Odnosi się też do nieprzepracowanej spuścizny ZSRR w kulturze, historii i życiu codziennym – także w przestrzeni miejskiej Białegostoku.

– Ta wystawa odbywa się w elektrowni, która była otwarta w 1912 roku. Dotyczy zasobów energetycznych, które stają się podstawową przyczyną współczesnych wojen, nie tylko wojen w starym politycznym tego słowa znaczeniu, ale też wojen globalnych i klimatycznych – mówi Anna Łazar, kuratorka, ale też filolożka ukraińska i wolontariuszka wspierająca od dwóch lat uchodźców z objętej wojną Ukrainy. – Ta wystawa mówi o doświadczeniu imperium, o doświadczeniu pewnego podporządkowania i możliwości wyrwania się z tego, albo przynajmniej jakby obserwacji jak to imperium działa w nas. Niektóre z tych prac, na górze na przykład praca Lady Nakonecznej jest absolutnie wspaniałym komentarzem do sytuacji białostockiej, jej namysł nad funkcjonowaniem pewnych klisz wizualnych miejsc pamięci wskazuje, że w Białymstoku też jest jakiś rodzaj pracy do wykonania.

Wystawa Galerii Arsenał w Starej Elektrowni zatytułowana „Patrzcie na tę chwilę – jak drga” będzie czynna do 28 kwietnia. (jd)

Z Anną Łazar, kuratorką wystawy przygotowanej dla Galerii Arsenał w Starej Elektrowni rozmawiał Zjerzony Kulturą Jerzy Doroszkiewicz: