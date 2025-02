Wystawa „opowieści Jednorożca” dr Joanna Hrk w foyer Białostockiego Teatru Lalek

17 lutego, 2025

Joanna Hrk – opowieści Jednorożca , fot. Jerzy Doroszkiewicz Joanna Hrk – opowieści Jednorożca , fot. Jerzy Doroszkiewicz

Dr Joanna Hrk, malarka, ilustratorka, scenografka i fotografka pokazuje swoje malarstwo w galerii w foyer Białostockiego Teatru Lalek. Wystawa nosi tytuł „opowieści Jednorożca”.

Dr Joanna Hrk spełnia swoje dziecięce marzenie i ilustruje bajki dla dzieci, poezję dla dorosłych i inne wydawnictwa książkowe, ma na swoim koncie ponad 350 ilustracji do ponad 80 książek. Wystawa „opowieści Jednorożca” miała swój początek na plenerze ilustratorów książek.

– Jednorożec przyszedł do nas teoretycznie z Indii, natomiast ten, który dotarł na nasze tereny, to już był bardzo przekształcony z różnymi opowieściami i bardzo wielu autorów maczało palce w tym, jak powinien jednorożec wyglądać, czy też jak go widziano. Wiadomo, że nikt jednak go nie widział, więc i co tam artysta miał na sercu, jaki rodzaj wyobraźni aktualnie mu podpowiadał wygląd tego jednorożca, tak on wyglądał. W tej chwili najczęściej jest to jednak postać konia, ale pamiętajmy o tym, że kiedyś ojcem tego, jak wygląda jednorożec to był nosorożec po prostu, więc wcale nie był taki piękny ani taki zgrabny. Ale za to był silny i szybki, ale był też krwiożerczy, tylko dziewice potrafiły go opanować, więc to jest bardzo trudny temat. To jak my w tej chwili widzimy jednorożca, ma się zupełnie nijak do tego, jak przed wiekami go przedstawiano – mówi dr Joanna Hrk.

Artystka prezentowała swój dorobek na 50 wystawach indywidualnych i prawie 90 wystawach zbiorowych w Polsce. Uczestniczyła także wielu międzynarodowych plenerach, w tym plenerach ilustratorów. (jd)

Z dr Joanną Hrk rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: