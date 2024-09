24 września, 2024

Wystawa „Oblicza wsparcia w chorobie”, fot. Hanna Kość Wystawa „Oblicza wsparcia w chorobie”, fot. Hanna Kość

Niezamierzony spadek wagi, zmniejszony apetyt, osłabienie – to objawy z którymi każdy, dorosły i dziecko, powinien się zgłosić do lekarza. Przypomina o tym wystawa „Oblicza wsparcia w chorobie”, która podróżuje po uczelniach medycznych, a teraz jest prezentowana w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wystawa ma na celu budowanie świadomości na temat leczenia żywieniowego oraz wyzwań, które na co dzień podejmują opiekunowie osób chorych. Pomysłodawcą naświetlania tematu poprzez wystawę jest Parlamentarny Zespół ds. Leczenia Żywieniowego.

– Ta cienka rurka, czyli sonda dojelitowa, jest elementem mojego życia od 2005 roku, kiedy zacząłem chorować na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Kiedy dokonano u mnie kilku resekcji jelit, usłyszałem, że muszę być żywiony do jelitowo, to było dla mnie bardzo trudne, ale my możemy funkcjonować normalnie, możemy po prostu dzięki temu żyć. Chcemy, aby to również wybrzmiało, zarówno wśród lekarzy, ale i pacjentów, żeby dać im słowa otuchy, że żywienie to nie jest wyrokiem – mówi poseł Adrian Witczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego.

Z danych podawanych przez polskie towarzystwa naukowe wynika, że około 30% pacjentów jest niedożywionych.

– Leczenie żywieniowe to jest element leczenia, tak samo jak przyjmowane leki, tak samo jak stosowane zabiegi. Jeśli pacjent jest niedożywiony, to pomimo najlepszych zdobyczy farmakologii i chirurgii, on może zdrowia nie odzyskać, albo to odzyskiwanie zdrowia będzie trwało bardzo, bardzo długo – tłumaczy dr Barbara Bognadowska-Charkiewicz z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i jednocześnie przewodnicząca sekcji żywienia klinicznego i metabolizmu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Wystawa „Oblicza wsparcia w chorobie” w Centrum Symulacji Medycznych przy ul. Szpitalnej 30 będzie prezentowana przez tydzień. (hk)