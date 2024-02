Wystawa „niewpore” Leszka Dąbrowskiego w Galerii Sztuki Marchand

2 lutego, 2024

Leszek Dąbrowski – niewpore, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Białostoczanin Leszek Dąbrowski w Galerii Sztuki Marchand pokazuje swoje szkice węglem i obrazy pod szyldem „niewpore”. W swojej twórczości balansuje między realizmem a surrealizmem, zawsze pozostawiając odbiorcy swobodę w interpretacji.

Autor od lat zmaga się z depresją lekoodporną i uważa, że wystawa powinna być już dwie dekady wcześniej.

– To jest forma takiej autoterapii, sam poczułem, że muszę w jakiś sposób te swoje emocje z siebie wypluwać – mówi Leszek Dąbrowski, autor wystawy. – Wtedy jeszcze nie potrafiłem rozmawiać, wszystko jakoś tam było tłumione wewnątrz siebie. I tak pomału, pomału malując i uwalniając z siebie emocje dochodzę do równowagi swojej wewnętrznej. Z depresją można na różne sposoby walczyć i na różne sposoby z nią żyć.

Twórczość plastyka amatora dobrze ocenia znany białostocki plastyk i jeden z animatorów działalności Galerii Sztuki Marchand – Krzysztof Koniczek.

– Leszek Dąbrowski to taki ostatni nabytek galerii i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego nabytku. Jest to inna taka postać, która ma własny jakiś styl już wyrobiony. I on się sprawdził. Naprawdę jest wiele bardzo ciekawych prac na pograniczu surrealizmu, takich przeżyć wewnętrznych. Widać, że chłopak jest niebanalny, że przeżywał dużo i przeżywa ciągle. Każda praca niesie ze sobą jakieś niepokój. jakieś takie wrażenia estetyczne. które prowadzą do refleksji – mówi Krzysztof Koniczek.

Wystawę „niewpore” Leszka Dąbrowskiego można oglądać w Galerii Sztuki Marchand przy Kilińskiego 12. (jd)

Na wernisażu z mikrofonem Radia Akadera był #zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: