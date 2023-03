Wystawa kamiennych głów na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

30 marca, 2023

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

„Nadchodzi epoka kamienia” – to tytuł nowej wystawy, jaką od piątku (31.03) będzie można oglądać w Galerii Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Początek wernisażu o 18:00.

Autorem prezentowanych prac, słynnych kamiennych głów, jest absolwent wydziału, Piotr Pytasz.

– Jestem osobą, która zagospodarowuje to, co zostawił lodowiec. Także na wystawie będą głazy, które on nam pozostawił, a które ja – mam nadzieję – obdarzyłem życiem – tj. dodałem im twarze takie czy inne. Będą też moje obrazki oraz parę rzeczy związanych z architekturą. Głównym jednak bohaterem tej wystawy mają być właśnie kamienne twarze – mówi autor.

Prace w kamieniu autorstwa Piotra Pytasza można odnaleźć choćby na białostockich Plantach.

Piotr Pytasz studia architektoniczne rozpoczął w Republice Zairu (Konga) w Kinszasie, a ukończył w Politechnice Białostockiej w 1985 roku. Pracował w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Białymstoku, w biurze projektów w Kinszasie oraz w Kanadzie w Montrealu. Obecnie prowadzi działalność projektową w ramach własnego biura. (mt)