13 listopada, 2025

Wystawa fotograficzna „Po drugiej stronie” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku

Zdjęcie na wystawie w UWB fot. Siarhei Marozau
W Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku można oglądać niezwykłą wystawę fotografii „Po drugiej stronie” autorstwa Krzysztofa Borowskiego, Cezarego Fabiszewskiego i Kamili Dobrzyniewicz. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 6 grudnia 2025 roku w godzinach otwarcia biblioteki.
Artystyczna refleksja nad granicą między rzeczywistością a odbiciem

Wystawa „Po drugiej stronie” to część projektu Grupy Twórczej Foto Spółdzielnia, wcześniej prezentowanego w Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury. Tematem ekspozycji jest poszukiwanie granicy między światem realnym a jego odbiciem, między tym, co widoczne, a tym, co ukryte.

Artyści, poprzez różne techniki fotograficzne, zachęcają do zatrzymania się i głębszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. To opowieść o emocjach, wrażliwości i sposobie postrzegania świata przez pryzmat fotografii.

Trzy spojrzenia, trzy światy fotografii

Autorzy wystawy łączą doświadczenie i wrażliwość artystyczną w oryginalny dialog między tradycją a współczesnością.

Krzysztof Borowski pracuje z klasycznym, siedemdziesięcioletnim aparatem Zeiss Ikon Ikoflex, wykorzystując film analogowy. Jego zdjęcia ukazują szacunek dla dawnych technik i piękno prostoty w obrazie.

Z kolei Cezary Fabiszewski (Cefabik) korzysta z nowoczesnego sprzętu cyfrowego – aparatu Pentax K1. Dzięki temu pokazuje, jak współczesna technologia może wzbogacać tradycyjne podejście do fotografii, nie zatracając jej artystycznej głębi.

Natomiast Kamila Dobrzyniewicz tworzy cykl pełen poetyckiej symboliki. Jej zdjęcia balansują na granicy snu i jawy, gdzie woda staje się metaforą przejścia i odbicia między światami. To subtelna opowieść o ulotności, ciszy i emocjach.

Artyści z pasją i doświadczeniem

Krzysztof Borowski od ponad trzydziestu lat zajmuje się fotografią tradycyjną i eksperymentalną. Kolekcjonuje polski sprzęt fotograficzny i prowadzi warsztaty w technice otworkowej (pinhole), podczas których uczestnicy samodzielnie konstruują aparaty i uczą się wywoływania zdjęć.

Cezary Fabiszewski fotografuje już ponad pół wieku. To dyplomowany instruktor fotografii i filmu, współtwórca Grupy Twórczej Foto Spółdzielnia oraz honorowy członek Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. Jego dorobek obejmuje liczne wystawy, nagrody i publikacje.

Kamila Dobrzyniewicz to białostocka fotografka, dla której aparat jest sposobem na opowiadanie o emocjach i codzienności. W swoich pracach stawia na szczerość i autentyczność, wierząc, że każde zdjęcie zachowuje cząstkę duszy fotografa.

„Po drugiej stronie” – wystawa, która zaprasza do refleksji

Ekspozycja w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku to wyjątkowa propozycja dla miłośników fotografii i sztuki współczesnej. Wystawa „Po drugiej stronie” zachęca, by spojrzeć głębiej – poza obraz, w głąb emocji i wyobraźni.

Wystawę można zwiedzać do 6 grudnia 2025 roku w holu wystawienniczym biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A. Wstęp jest bezpłatny.

(pc)

