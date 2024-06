Wystawa „Dalej, wyżej, szybciej” w foyer Kina Forum

27 czerwca, 2024

Marcin Pawlukiewicz z prawej z autorami wystawy, fot. Jerzy Doroszkiewicz Marcin Pawlukiewicz z prawej z autorami wystawy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Rafał Ganowski, Mateusz Putra, Piotr Wróblewski fotografują pociągi, auta, czy samoloty bojowe. Choć te są obecne w naszej kulturze od wielu lat, ciągle wzbudzają wielkie emocje.

Dawki adrenaliny dostarcza Piotrowi Wróblewskiemu fotografowanie air to air, czyli z otwartego pokładu innego samolotu.

– Na jednym z zdjęciu widzimy jakby moment fotografowania przez ekipę fotograficzną z rampy otwartego samolotu transportowego w siłach powietrznych polskich. Są to samoloty, które są wykorzystywane do różnych zadań transportowych przez to, że mają z tyłu otwieraną rampę, czyli taki pokład powiedzmy desantowy. W trakcie lotu jest możliwość otworzenia tej rampy i wtedy ekipa fotograficzna filmowa siedzi na tej rampie i z tej rampy przeprowadza się sesję. Na tym zdjęciu jest to właśnie pokazane. Tak częściowo chciałem pokazać jakby technikalia robienia takiej sesji w związku, że miałem możliwość trochę cofnięcia się na tej rampie, wykorzystałem ten moment i pokazana jest część właśnie zabudowy tej rampy, podłoga, lekko głowy moich kolegów, którzy w tym momencie fotografują – tłumaczy Piotr Wróblewski.

Wystawę zdjęć samolotów, pociągów i aut zatytułowaną Rafał Ganowski, Mateusz Putra, Piotr Wróblewski „Dalej, wyżej, szybciej” można oglądać w foyer Kina Forum do 18 sierpnia 2024 roku. (jd)

Z artystami rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: