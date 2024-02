Wystawa „Cyno_grafy” prof. Waldemara Reguckiego

7 lutego, 2024

Mat. org. Mat. org.

Unikatowe, pojedyncze egzemplarze cynografów, czyli prac wykonanych autorską techniką, będzie można zobaczyć na wystawie prof. Waldemara Reguckiego.

Artysta jest pracownikiem Katedry Grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Swoją technikę cynografów opracował ponad 30 lat temu.

– To jest moja nazwa własna dla prac graficzno-malarsko-rzeźbiarskich, gdzie podłożem, nośnikiem są płyty metalowe, a jakby medium, którym wykonuje te kompozycja to jest roztopiona rozgrzana cyna – mówi prof. Waldemar Regucki. – Relief wypukłe uzyskuje poprzez naniesienie rozgrzanej cyny, relief wklęsły poprzez wytrawianie, a więc technika graficzna jak najbardziej ma tutaj zastosowanie. A w ostatnim cyklu to są właściwie zastosowane techniki czysto malarskie, czyli malowanie przy pomocy szpachli malarskiej rozgrzaną roztopioną cyną.

Na wystawie pt.: „Cyno_grafy” będzie wiele odniesień do przeszłości, a motywem przewodnim są znaki.

– Kontekst jest bardzo szeroki. „Znak” w takim szerokim pojęciu, czyli począwszy od prehistorii nawet od malowideł naściennych, poprzez starożytną Grecję, starożytny Rzym, światłe średniowiecze, potem renesans cały, aż do czasów nowożytnych, do wynalezienia druku. To jest bardzo istotne ze względu chociażby na podobieństwo mojej techniki i użycie tych samych pierwiastków, tych samych metali. Chciałbym, żeby właśnie ten moje prace budziły pewne osobiste refleksje. Odniesienia do wiary, do Ewangelii, do tekstów prorockich jak najbardziej też. Jesteśmy w cywilizacji chrześcijańskiej i myślę, że to jest istotne i bardzo ważne dla mnie – dodaje prof. Waldemar Regucki.

Wernisaż wystawy będzie w piątek o 17:00 w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. „Cyno_grafy” będzie można oglądać do 15 marca. (hk)

Z prof. Waldemarem Reguckim rozmawiała Hanna Kość: