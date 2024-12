Wystawa „Bezkres Sybiru”. Posłuchaj relacji z wernisażu

7 grudnia, 2024

Bezkres Sybiru, fot. Hanna Kość Bezkres Sybiru, fot. Hanna Kość

Różne technika, treść, czy idea, ale wspólny temat związany z „granicą” jest przedstawiony na wystawie „Bezkres Sybiru” prezentowanej w Muzeum Pamięci Sybiru. Dziewięciu artystów związanych z Instytutem Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej we współczesny sposób przedstawia tematykę wywózek na Sybir.

Kluczowym elementem przygotowań do prac były bezpośrednie spotkania artystów z Sybirakami, którzy podzielili się swoimi osobistymi przeżyciami.

– Musiałam się odnieść do bardzo mocnych historii, bardzo silnych przeżyć. Tutaj właściwie żadne środki wyrazu chyba i tak nie wystarczą – mówi artystka Aleksandra Jakuć z Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – To jest interaktywna instalacja przestrzenna, która wymaga wejścia do środka, żeby tą instalację tak naprawdę w pełni zobaczyć. Dlatego, że słuchając opowieści Sybiraków doszłam do wniosku, że i tak nie jestem w stanie zbliżyć się nawet do tego, co przeżyli ci ludzie, co oni czuli w środku, więc stąd ta czytelna różnica pomiędzy wewnętrzną warstwą, a zewnętrzną.

Na wystawie będą prace 9 artystów: Anny Ciżewskiej-Czarneckiej, Andrzeja Dworakowskiego, Jana Godlewskiego, Aleksandry Jakuć, Tatiany Misijuk, Jarosława Perszko, Waldemara Reguckiego, Justyny Sołomianko i Katarzyny Zabłockiej, którzy stworzyli wystawę inspirując się opowieściami Sybiraków: Teresy Borowskiej, Tadeusza Borowskiego-Beszta, Wandy Kościuczuk, Jolanty Hryniewickiej, Zenona Puchalskiego, Janiny Rutkowskiej, Barbary Sokólskiej i Stanisława Tankiewicza.

– Ja miałam 2 latka, jak byłam wywieziona, potem wymuszałam z sióstr te opowiadania. To wszystko się przełożyło na to, co ja przeżywam. Nigdy jeszcze nie widziałam, żeby przedstawiono życie Sybiraków w nowoczesnej formie. Zawsze było w takiej tradycyjnej: cierpienie, przeżycie, głód, choroby, a tu po prostu artyści też mieli wyobrażenie i fantazję – mówi Jolanta Hryniewicka, prezes Związku Sybiraków w Białymstoku.

Wystawie „Bezkres Sybiru” towarzyszą dodatkowe wydarzenia, m.in. oprowadzanie kuratorskie, które zaplanowano na niedzielę (08.12) o 12:00 oraz warsztaty edukacyjne. Prace można oglądać w Muzeum Pamięci Sybiru do 4 maja. (hk)

Relacja Hanny Kość z wernisażu wystawy „Bezkres Sybiru”: