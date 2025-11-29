Home Wiadomości Wystartowała 17. edycja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – prawie 250 uczniów rozpocznie zajęcia w Politechnice Białostockiej

Wiadomości

29 listopada, 2025

Wystartowała 17. edycja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – prawie 250 uczniów rozpocznie zajęcia w Politechnice Białostockiej

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy fot. Paweł Cybulski (1) fot. Paweł Cybulski
W nowym roku akademickim blisko 250 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego weźmie udział w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, prowadzonego przez Politechnikę Białostocką we współpracy z samorządami lokalnymi. Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji odbyła się dzisiaj (29 listopada) na Auli Wydziału Elektrycznego.

Podlaski-Uniwersytet-Dzieciecy-fot.-Pawel-Cybulski-10

Zdjęcie 1 z 13

Uczniowie z pięciu podlaskich miast w projekcie

Na podstawie porozumień zawartych z miastami partnerskimi do programu dołączy ok. 50 czwarto-, piąto- i szóstoklasistów z każdego z pięciu miast:

  • Białegostoku,

  • Augustowa,

  • Bielska Podlaskiego,

  • Hajnówki,

  • Siemiatycz.

Każdy uczestnik otrzymał specjalny indeks potwierdzający udział w zajęciach.

Różnorodne zajęcia i warsztaty

W tym roku przygotowano 15 spotkań edukacyjnych, które obejmują m.in.:

  • praktyczne warsztaty matematyczne,

  • naukę podstaw tkactwa na kartonowych krosnach,

  • doświadczenia chemiczne.

Swoje zajęcia zaplanowały również Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej, które przybliży dzieciom kulturę i tradycje Chin.

Kontakt z technologią i przedsiębiorczością

Program daje młodym uczestnikom możliwość poznania życia akademickiego od środka. W harmonogramie znajdują się także:

  • prezentacje dotyczące druku 3D,

  • podstawy projektowania przestrzennego,

  • warsztaty rozwijające kompetencje przedsiębiorcze.

Dzięki temu uczniowie mogą spróbować swoich sił zarówno w świecie nowoczesnych technologii, jak i w realizacji prostych projektów organizacyjnych.

Ponad 15 lat edukacyjnej tradycji

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje od 2009 roku i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw edukacyjnych Politechniki Białostockiej. Program powstaje dzięki wsparciu finansowemu miast partnerskich oraz samorządu województwa.

Do tej pory w projekcie uczestniczyło około 2,5 tysiąca młodych osób. Zajęcia odbywają się w weekendy i są całkowicie bezpłatne dla uczniów.

 

(pc)

Najnowsze wiadomości
nowe karetki
Trzy nowe ambulanse dla podlas ... więcej
Łukasz Skarżyński
Mikołajkowe Seminarium BJJ w ... więcej
Wymiana doświadczeń i wspó ... więcej
Jak myśleć o przyszłości? ... więcej
Białostocki Jarmark Świątec ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.