Wystartowała 17. edycja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – prawie 250 uczniów rozpocznie zajęcia w Politechnice Białostockiej

W nowym roku akademickim blisko 250 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego weźmie udział w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, prowadzonego przez Politechnikę Białostocką we współpracy z samorządami lokalnymi. Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji odbyła się dzisiaj (29 listopada) na Auli Wydziału Elektrycznego.

Uczniowie z pięciu podlaskich miast w projekcie

Na podstawie porozumień zawartych z miastami partnerskimi do programu dołączy ok. 50 czwarto-, piąto- i szóstoklasistów z każdego z pięciu miast:

Białegostoku,

Augustowa,

Bielska Podlaskiego,

Hajnówki,

Siemiatycz.

Każdy uczestnik otrzymał specjalny indeks potwierdzający udział w zajęciach.

Różnorodne zajęcia i warsztaty

W tym roku przygotowano 15 spotkań edukacyjnych, które obejmują m.in.:

praktyczne warsztaty matematyczne,

naukę podstaw tkactwa na kartonowych krosnach,

doświadczenia chemiczne.

Swoje zajęcia zaplanowały również Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej, które przybliży dzieciom kulturę i tradycje Chin.

Kontakt z technologią i przedsiębiorczością

Program daje młodym uczestnikom możliwość poznania życia akademickiego od środka. W harmonogramie znajdują się także:

prezentacje dotyczące druku 3D,

podstawy projektowania przestrzennego,

warsztaty rozwijające kompetencje przedsiębiorcze.

Dzięki temu uczniowie mogą spróbować swoich sił zarówno w świecie nowoczesnych technologii, jak i w realizacji prostych projektów organizacyjnych.

Ponad 15 lat edukacyjnej tradycji

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje od 2009 roku i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw edukacyjnych Politechniki Białostockiej. Program powstaje dzięki wsparciu finansowemu miast partnerskich oraz samorządu województwa.

Do tej pory w projekcie uczestniczyło około 2,5 tysiąca młodych osób. Zajęcia odbywają się w weekendy i są całkowicie bezpłatne dla uczniów.

