Wystartowała 17. edycja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – prawie 250 uczniów rozpocznie zajęcia w Politechnice Białostockiej

W nowym roku akademickim blisko 250 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego weźmie udział w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, prowadzonego przez Politechnikę Białostocką we współpracy z samorządami lokalnymi. Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji odbyła się dzisiaj (29 listopada) na Auli Wydziału Elektrycznego.
Uczniowie z pięciu podlaskich miast w projekcie
Na podstawie porozumień zawartych z miastami partnerskimi do programu dołączy ok. 50 czwarto-, piąto- i szóstoklasistów z każdego z pięciu miast:
Białegostoku,
Augustowa,
Bielska Podlaskiego,
Hajnówki,
Siemiatycz.
Każdy uczestnik otrzymał specjalny indeks potwierdzający udział w zajęciach.
Różnorodne zajęcia i warsztaty
W tym roku przygotowano 15 spotkań edukacyjnych, które obejmują m.in.:
praktyczne warsztaty matematyczne,
naukę podstaw tkactwa na kartonowych krosnach,
doświadczenia chemiczne.
Swoje zajęcia zaplanowały również Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej, które przybliży dzieciom kulturę i tradycje Chin.
Kontakt z technologią i przedsiębiorczością
Program daje młodym uczestnikom możliwość poznania życia akademickiego od środka. W harmonogramie znajdują się także:
prezentacje dotyczące druku 3D,
podstawy projektowania przestrzennego,
warsztaty rozwijające kompetencje przedsiębiorcze.
Dzięki temu uczniowie mogą spróbować swoich sił zarówno w świecie nowoczesnych technologii, jak i w realizacji prostych projektów organizacyjnych.
Ponad 15 lat edukacyjnej tradycji
Podlaski Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje od 2009 roku i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw edukacyjnych Politechniki Białostockiej. Program powstaje dzięki wsparciu finansowemu miast partnerskich oraz samorządu województwa.
Do tej pory w projekcie uczestniczyło około 2,5 tysiąca młodych osób. Zajęcia odbywają się w weekendy i są całkowicie bezpłatne dla uczniów.
(pc)