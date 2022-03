Wystartowała 10. edycja Budżetu Obywatelskiego. Już można zgłaszać projekty

Marzec 11, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Już po raz dziesiąty białostoczanie mogą zgłaszać pomysły na to, jak zmieniać swoje miasto. Etap składania wniosków rozpoczął się 11 marca i potrwa do 11 kwietnia.

Dotychczas białostoczanie złożyli 1262 wnioski, z czego 250 przeznaczono do realizacji. Przez 10 lat zainwestowana kwota BO to 83,4 mln złotych!

– Na tegoroczną edycję przeznaczamy 12 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie – 5 mln zł, a na osiedlowe – 7 mln zł – wylicza prezydent Tadeusz Truskolaski.

W jubileuszowej edycji nowością jest zwiększenie maksymalnej kwoty zgłaszanych projektów. Szacunkowa wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł w przypadku projektu „twardego” i 50 tys. zł – przy „miękkim”. Natomiast wartość projektu osiedlowego to maksymalnie 1 mln zł w przypadku projektu „twardego” i 50 tys. zł – „miękkiego”.

Projekty będą oceniane do września, 9 września zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do głosowania, od 3 do 17 października będzie trwało głosowanie, a ogłoszenie wyników zaplanowano na 31 października.

– Projektodawcy często reagują na sytuację bieżącą, były projekty związane z pandemią covid i ochroną zdrowia, być może teraz pojawią się pomysły związane z pomocą dla uchodźców – wskazuje prezydent.

Każda osoba może złożyć dowolną liczbę projektów, a każdy projekt powinien być poparty dwoma podpisami (z wyjątkiem pomysłodawcy).

Dyrektor CAS Urszula Dmochowska podkreśla, że mieszkańcy są bardzo samodzielni w przygotowywaniu projektów, ale można korzystać z pomocy urzędników: skontaktować się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście odwiedzić Centrum Aktywności Społecznej (CAS) przy ulicy Św. Rocha 3. Warto również sprawdzić informacje dostępne na stronie CAS-u, skąd można pobrać między innymi formularz zgłoszeniowy projektu.

Natomiast należy pamiętać, że projekty twarde realizowane są tylko na terenach należących do gminy. Miękkie można realizować na terenie innym niż należącym do gminy, ale trzeba mieć oświadczenie dysponenta gruntu, który zgadza się na nieodpłatne udostępnienie terenu na potrzeby realizacji projektu. (at)