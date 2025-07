Wystarczy jeden raz, by stracić kontrolę – posłuchaj rozmowy z terapeutką o uzależnieniu psychicznym

1 lipca, 2025

Źródło: SPP ZOZ w Choroszczy

Wakacje dla młodych ludzi to czas spędzania wolnego czasu ze znajomymi. Niejednokrotnie na spotkaniach towarzyskich pojawiają się substancje psychoaktywne, czyli alkohol i narkotyki.

Psychiatrzy i terapeuci podkreślają, że dla młodych ludzi używki są bardzo destrukcyjne. A już jednorazowe spróbowanie narkotyków może prowadzić do uzależnienia psychicznego.

– Są takie narkotyki, czyli na przykład mefedron, kokaina, heroina, które mogą uzależniać już po pierwszym użyciu wskutek takiego ogromnego wyrzutu dopaminy do mózgu i w ten sposób po takim jakby zjeździe pojawia się głód, że ja chcę więcej tego, co było wcześniej, chcę więcej się tak fajnie czuć i to się robi taki mechanizm nałogowej regulacji uczucia, taki skrótowy. Oczywiście to jest bardzo destrukcyjne i bardzo niebezpieczne – mówi Katarzyna Miałkowska, specjalistka terapii uzależnień z Centrum Zdrowia Psychicznego Radzymińska 2 w Białymstoku.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku uzależnienia od alkoholu, choć jak dodaje Katarzyna Miłkowska, nawet okazjonalne spożywanie alkoholu wpływa na psychikę. – Nawet właśnie te spróbowanie alkoholu, nawet te początki mogą też być taką furtką i są często furtką, która otwiera tą przestrzeń do takiego systematycznego, właśnie znowu tutaj wracamy, regulowania tych emocji, dlatego też sięganie po alkohol, nawet w takich pozornie okazjonalnych sytuacjach, uczy organizm chodzenie na skróty – dodaje Katarzyna Miałkowska

Terapeuci od uzależnień podkreślają, że najskuteczniejszym sposobem odmowy przyjmowania używek jest metoda „zdartej płyty”, czyli powtarzanie – „nie, dziękuję”. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Katarzyną Miałkowską, specjalistką terapii uzależnień: