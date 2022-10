Wystarczy 12 minut, żeby sprawdzić swoje możliwości. AZS zaprasza na jesienny Test Coopera

Październik 13, 2022

W sobotę (15.10) na Stadionie BOSiR-u przy ul. 11 Listopada odbędzie się organizowany przez Akademicki Związek Sportowy Test Coopera.

Test Coopera to opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha Coopera próba wytrzymałościowa, początkowo wykorzystywana do oceny kondycji żołnierzy armii USA. Polega ona na 12-minutowym biegu bez żadnej przerwy. Obecnie Test Coopera jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Pozwala on określić maksymalną wydolność tlenową (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Test Coopera to propozycja dla wszystkich mieszkańców, i to w każdym wieku.

– Zapraszamy wszystkich na Test Coopera. Można się sprawdzić, a przy okazji coś wygrać, bo dla uczestników mamy fajne gadżety. Jest to zupełnie darmowe. Fajna atmosfera, fajna przygoda – mówi Paweł Kukliński z Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Białostockiej.

Test Coopera odbywać się będzie między 9:00 a 13:00. Impreza ta cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. W Teście Coopera mierzą się nie tylko dorośli, ale także dzieci. (mt)