Wysoki Stoczek. BMW wjechało do budynku poczty

Luty 23, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Do niecodziennej kolizji doszło we wtorek (23.02) na osiedlu Wysoki Stoczek w Białymstoku. Kierująca BMW wjechała do budynku poczty.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kobieta prawdopodobnie pomyliła pedał gazu z hamulcem w skutek czego wjechała do lokalu – mówi asp. sztab. Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierująca BMW była trzeźwa. Placówka pocztowa przy ul. Kołłątaja jest zamknięta dla interesantów. Nie wiadomo na jak długo. (mt/mc)