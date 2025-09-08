Home Wiadomości Wyróżnienie w konkursie „Muzyczne Orły” dla Opery i Filharmonii Podlaskiej

Wiadomości

8 września, 2025

Wyróżnienie w konkursie „Muzyczne Orły” dla Opery i Filharmonii Podlaskiej

orkiestra na scenie Źródło: Opera i Filharmonia Podlaska
Sukces artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej. Muzycy zostali laureatami w piątej edycji Międzynarodowego Konkursu „Muzyczne Orły”. Otrzymali nagrodę w kategorii „Prawykonanie” za wykonanie opery „Joasz, król judzki” autorstwa Pawła Łukaszewskiego. To dzieło oparte na libretcie Pietra Metastasia. 

 

Po raz pierwszy „Joasza, króla judzkiego” zaprezentowano 18 sierpnia 2024 roku w OiFP w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Metastasio bez granic”. Opera przyciągnęła uwagę nie tylko ze względu na swój temat – biblijną historię Joasza – ale przede wszystkim dzięki nowatorskiej kompozycji Łukaszewskiego oraz obsadzie. Orkiestrę, chór i solistów poprowadził światowej klasy włoski dyrygent Massimo Mazzeo, a chór przygotowała prof. Violetta Bielecka. W koncercie wystąpili znakomici soliści, m.in. Anna Wolfinger, Paulina Boreczko-Bura, Joanna Motulewicz i Tomasz Rak. Całość została zarejestrowana i wydana w formie dwupłytowego albumu. 

Oficjalna gala wręczenia nagród Międzynarodowego Konkursu „Muzyczne Orły ”odbędzie się 20 września w Filharmonii Łódzkiej. (red.)

 

