Wypadek na ul. Kleeberga w Białymstoku – trzy osoby trafiły do szpitala

7 lipca, 2025

Do poważnego wypadku drogowego na ul. Kleeberga w Białymstoku, doszło dziś rano (07.07) w rejonie węzła Porosły – w kierunku centrum miasta. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych trzy osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 34-letnia kierująca citroenem podczas zmiany pasa ruchu uderzyła w jadącego obok volkswagena. W wyniku kolizji poszkodowana została kierująca citroenem oraz jej dwoje pasażerów. Cała trójka została przetransportowana do szpitala. Jak podaje Komenda Miejska Policji w Białymstoku – obaj kierowcy byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, występują utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w kierunku centrum Białegostoku. Kierowcy powinni zachować ostrożność i w miarę możliwości wybrać objazdy lub skorzystać z alternatywnych tras.

To zdarzenie po raz kolejny przypomina, jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas zmiany pasa ruchu oraz dostosowanie prędkości do warunków drogowych. Nawet drobna chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

